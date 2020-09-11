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迈凯伦总部出售对F1车队无影响

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迈凯伦总部出售对F1车队无影响
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迈凯伦车队领队安德雷亚斯·塞德尔表示沃金基地的出售对F1车队运作没有任何影响。

天空体育在周四晚间报道称，位于英格兰沃金的迈凯伦技术中心将被出售，以便换取大约2亿英镑的现金流。不过出售之后，迈凯伦将以租借的形式继续使用该设施。

受到新冠肺炎疫情冲击之后，迈凯伦集团不得不做出紧急的财务策略调整，包括与巴林国家银行达成1.5亿英镑的贷款协议，同时也考虑出售F1车队的一小部分股份。而本次出售基地也已经酝酿数个月。

2020赛季至今，迈凯伦表现出色。继兰多·诺里斯在揭幕战获得第三名之后，卡洛斯·塞恩斯又在上周末的蒙扎取得第二名。英国车队目前处于积分榜第三位。

当被问到沃金总部的出售是否会影响F1车队时，领队塞德尔表示：“不，那只是今年早些时候迈凯伦集团公布的融资策略的一部分。这对我们在F1这边的日常业务没有影响。这是所有我可以说的。”

迈凯伦技术中心是最著名的F1车队工厂之一，也是“罗恩·丹尼斯时代”的标志之一。该设施由著名建筑师诺曼·福斯特设计，早在1995年就递交了修建申请，直到2003年才正式启用。

2011年，迈凯伦在原始设施的边上，建成了迈凯伦生产中心，专门用于迈凯伦跑车的制造。

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