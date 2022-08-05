迈凯伦已通知里卡多希望提前解约

载入语音播放

2021赛季F2年度冠军皮亚斯特里成为今夏F1车手市场新的焦点。在费尔南多·阿隆索突然宣布明年将从Alpine转投阿斯顿·马丁之后，法国车队单方面宣布任命澳大利亚人为明年的正式车手，但遭到后者的公开否认。

可以理解的是，皮亚斯特里此前与迈凯伦达成了一份预定协议，在2023赛季担任其替补车手，随后在2024年转正，但如果丹尼尔·里卡多提前离开，这份协议可以升级为正式比赛合约。

2021年里卡多加盟迈凯伦时，双方签订了为期三年的协议，直到 2023年终止。然而一个半赛季以来，虽然澳大利亚人去年在蒙扎为沃金带回了2012年之后第一个分站冠军，但其余时间的表现没有达到车队的预期。然而，由于合约价值不菲，如果迈凯伦要想提前解约，势必涉及相当大额的赔偿。

33岁的里卡多在2018年底离开红牛后，在成绩方面一直未能达到此前的水平。但是去年在蒙扎获胜，证明了他只需要一辆有竞争力且适合他的赛车。而他本人对于参加其他赛事不感兴趣，只希望继续在F1。

Alpine因为本周早些时候的单方面官宣，而在舆论方面处于不利位置。法国车队仍然希望皮亚斯特里可以回心转意，不过领队奥马尔·萨弗诺尔在风波发生前也曾公开表示，车队会欢迎里卡多回归——尽管雷诺集团高层对他当初离开感到失望。

据悉，皮亚斯特里如果要与Alpine解除关系，必须是他与车队关于2023年的合约从未被真正签署。而且，这与所谓7月31日是车队对车手第二年合同选择截止日期的说法，并没有特别大的关系。

当F1车手与车队发生合约纠风时，通常由合同鉴定委员会（CRB）负责处理。但这引出了另一个问题，即Alpine是否向CRB递交过涵盖皮亚斯特里2023年事项的合约。

可以理解的是，迈凯伦在几周前已经与皮亚斯特里的经纪人——澳大利亚前F1车手——马克·韦伯探索2023年启用这位年轻车手的可能性。韦伯在代表保时捷参加WEC期间，车队日常运作负责人正是迈凯伦现役领队安德烈亚斯·塞德尔。

多年来，皮亚斯特里接受Alpine学院培养。法国车队原计划在2023年把他租借到威廉姆斯，然后在2024或2025年让他比赛，作为阿隆索的接替者。

但是今年早些时候，Alpine与迈凯伦达成协议，如果英国车队的正式车手无法比赛，可以由皮亚斯特里斯替补出场，也是为了尽量为他创造比赛机会。正是这一举动萌发后续的发展，考虑到迈凯伦处于中上游水平，远远高于威廉姆斯，皮亚斯特里方面更有兴趣加入沃金，即使如果里卡多不提前离开，他依然只能坐在板凳上。

如今，里卡多回到恩斯顿基地看起来是对他最好的选择，前提是雷诺高层不计前嫌。而如果米克·舒马赫离开哈斯，美国车队也可能成为澳大利亚人的选择之一，尽管法拉利的态度也将是一个因素。至于威廉姆斯，在锁定亚历山大·阿尔本之后，车队也正考虑第二人选，但更可能在其自己的年轻车手洛根·萨金特和梅赛德斯替补车手尼克·德弗瑞之间产生。

当然，迈凯伦在协商解约时，是否会邀请里卡多不能为其F1竞争对手比赛，尚且未知。以基米·莱科宁为例，法拉利买断其2010年合约来给阿隆索的提前加盟让位，但他必须离开F1才能得到全部金额。