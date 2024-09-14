迈凯伦就诺里斯受“没有必要”的黄旗影响与国际汽联沟通

兰多·诺里斯受黄旗影响而在阿塞拜疆大奖赛排位赛Q1里爆冷出局后，迈凯伦表示车队已经就这一“没有必要”的事件与国际汽联进行对话。

原本应该在巴库争夺杆位的诺里斯，却止步于第一阶段排位赛。当他在做最后一个计时圈时，在18号弯之前经过了因蹭墙后爆胎而缓慢返回维修区的Alpine车手埃斯特班·奥康。英国人向工程师威尔·约瑟夫报告了黄旗，随后被告知剩下的时间不够他再做一个计时圈，因此他仅仅排在第17位，本赛季第一次未能进入Q3.

事发之后就有猜测诺里斯是否真的经过黄旗，还是他刹车过早。国际汽联确认迈凯伦车手的确在那个短暂的时期里收到了黄旗——既出现在赛道边的电子告示牌上，也显示在他赛车驾驶舱里的信号牌上。

事发之前，奥康在4号弯蹭到护墙后发生了爆胎。在他试图缓慢地回到维修区时，原本赛道上打出的是白旗——警告其他赛车他的前方正有慢车在行驶。可以理解的是，那个路段过后就是速度非常快的18号弯和19号弯，因此驻守那个站点的抢险员发出了黄旗的信号。值得一提的是，在周五的车手会议上，国际汽联告诫车手要严格遵循该路段的黄旗信号。诺里斯见状后非常快速地做出反应，当他经过后一个赛道抢险站点时，已经恢复了绿旗信号——这也证明了他先前收到的不是黄旗，因为根据旗语系统，白旗之后不会出现绿旗，而是不显示。

“车队那时没有说（有黄旗），因为那在最后一刻才出示，”迈凯伦领队安德雷亚·斯戴拉在排位赛后表示。“我们现在刚刚用我们的工具做了检查，实际上显示的是黄旗，所以我们与国际汽联对话，为什么会出现那种情况，因为当那辆车只是慢车，没有做飞驰圈时，黄旗没有必要。”

“我相信每个人都尽了全力，但这次出现的情况，理想情况下我认为根据规则，那不应该发生。我们付出了代价，但我们不会放弃。我们往前看，将在明天倾尽全力多拿一些积分。”

斯戴拉随后补充道：“我认为兰多只是在一个错误的时间出现在了一个地方。那个地方有黄旗，但归根到底被挂上了，而这归根到底是没有必要的。”

本周末赛前，诺里斯在车手年度积分榜上落后领跑的马克斯·维斯塔潘62分。尽管荷兰人也只能从第六位发车，但迈凯伦车手的损失非常大。

对脆，丝戴拉表示：“我们将尽最大努力回到积分区，将影响降到最小，但显然今天对兰多来说是非常不幸的时刻。我们正在与国际汽联讨论，为什么要在那个时刻出示黄旗，代价是非常昂贵的。”