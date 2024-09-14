迈凯伦就诺里斯受“没有必要”的黄旗影响与国际汽联沟通
诺里斯在巴库排位赛中Q1爆冷出局，最终只是英国人在“错误的时间”遭遇迈凯伦认为的“没有必要”的黄旗影响
Lando Norris, McLaren MCL38
Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images
兰多·诺里斯受黄旗影响而在阿塞拜疆大奖赛排位赛Q1里爆冷出局后，迈凯伦表示车队已经就这一“没有必要”的事件与国际汽联进行对话。
原本应该在巴库争夺杆位的诺里斯，却止步于第一阶段排位赛。当他在做最后一个计时圈时，在18号弯之前经过了因蹭墙后爆胎而缓慢返回维修区的Alpine车手埃斯特班·奥康。英国人向工程师威尔·约瑟夫报告了黄旗，随后被告知剩下的时间不够他再做一个计时圈，因此他仅仅排在第17位，本赛季第一次未能进入Q3.
事发之后就有猜测诺里斯是否真的经过黄旗，还是他刹车过早。国际汽联确认迈凯伦车手的确在那个短暂的时期里收到了黄旗——既出现在赛道边的电子告示牌上，也显示在他赛车驾驶舱里的信号牌上。
事发之前，奥康在4号弯蹭到护墙后发生了爆胎。在他试图缓慢地回到维修区时，原本赛道上打出的是白旗——警告其他赛车他的前方正有慢车在行驶。可以理解的是，那个路段过后就是速度非常快的18号弯和19号弯，因此驻守那个站点的抢险员发出了黄旗的信号。值得一提的是，在周五的车手会议上，国际汽联告诫车手要严格遵循该路段的黄旗信号。诺里斯见状后非常快速地做出反应，当他经过后一个赛道抢险站点时，已经恢复了绿旗信号——这也证明了他先前收到的不是黄旗，因为根据旗语系统，白旗之后不会出现绿旗，而是不显示。
“车队那时没有说（有黄旗），因为那在最后一刻才出示，”迈凯伦领队安德雷亚·斯戴拉在排位赛后表示。“我们现在刚刚用我们的工具做了检查，实际上显示的是黄旗，所以我们与国际汽联对话，为什么会出现那种情况，因为当那辆车只是慢车，没有做飞驰圈时，黄旗没有必要。”
“我相信每个人都尽了全力，但这次出现的情况，理想情况下我认为根据规则，那不应该发生。我们付出了代价，但我们不会放弃。我们往前看，将在明天倾尽全力多拿一些积分。”
斯戴拉随后补充道：“我认为兰多只是在一个错误的时间出现在了一个地方。那个地方有黄旗，但归根到底被挂上了，而这归根到底是没有必要的。”
本周末赛前，诺里斯在车手年度积分榜上落后领跑的马克斯·维斯塔潘62分。尽管荷兰人也只能从第六位发车，但迈凯伦车手的损失非常大。
对脆，丝戴拉表示：“我们将尽最大努力回到积分区，将影响降到最小，但显然今天对兰多来说是非常不幸的时刻。我们正在与国际汽联讨论，为什么要在那个时刻出示黄旗，代价是非常昂贵的。”
Be part of Motorsport communityJoin the conversation
Share Or Save This Story
Latest news
阿塞拜疆大奖赛：皮亚斯特雷击败莱克勒克获胜，迈凯伦登顶积分榜
汉密尔顿将从维修区开始阿塞拜疆大奖赛
加斯利因燃油流量违规被取消巴库排位赛成绩
迈凯伦就诺里斯受“没有必要”的黄旗影响与国际汽联沟通
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments