迈凯伦将在2020赛季与塞恩斯保持“开诚布公”的关系

今年5月，法拉利宣布塞恩斯将在本赛季结束后离开迈凯伦加盟法拉利，接替四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔。

这也意味着塞恩斯还要继续代表老东家参加一个完整的赛季。受新冠肺炎疫情的影响，2020赛季将延迟至7月5日从奥地利开始启动。

通常，为了防止信息被泄漏给竞争对手，即将转会的车手们常常发现车队会避讳让他们参加会议，同时向他们“隐瞒”信息。

但是，作为疫情后F1节约开支的举措之一，车队将在2021年沿用本赛季的赛车。因此迈凯伦首席执行官扎克·布朗表示，车队没有必要对塞恩斯有所隐瞒。

“今年我们将一起比赛，并希望能一起取得很多成功，”布朗在接受天空体育F1播客的采访时表示。

“他是专业的车手，我们也是。我认为，如果你开始隐瞒信息，那么2020年就不会成功。所以我认为我们必须专注于2020年，最大限度地实现这一目标。我认为隐瞒信息不会带来成效。”

“我们的21年赛车看起来会很像今年的。但倘若‘21’是一辆全新的车，你会发现自己在分享明年赛车的信息时很尴尬。”

“但明年的赛车实际上正是沿用自今年的赛车。所以我不怀疑卡洛斯的正直。我们会敞开心扉。”

塞恩斯将在明年和法拉利的查尔斯·莱克勒克成为队友，结束他与现任队友兰多·诺里斯成功且和谐的队友关系。

布朗表示，自己并不担心塞恩斯的转会会对今年迈凯伦的气氛产生任何影响，但不太相信法拉利也能如此幸运。

“幸运的是，我们和卡洛斯的关系很融洽，”布朗表示，“整个冬天我们都很坦诚。他是专业人士，他为我们做得很好，他的家人也是我们的朋友。”

“不像其他一些车手的转会，我认为今年法拉利维特尔和莱克勒克所在的车房（发生的事）会非常令人兴奋。可能有时是因为正确的原因，但有时是错误的原因。”

“我们的车手在车库里相处得很融洽。我认为卡洛斯和兰多彼此之间很有竞争力，但也很尊重对方。”

“我为我们的处理方式感到骄傲。我认为我们已经成为了车手们喜欢为之奋斗的车队。我认为我们创造了一个车库环境，车手们喜欢来这里为迈凯伦效力。”