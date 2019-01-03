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Formula 1 / 突发新闻

迈凯伦将在情人节发布MCL34赛车

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迈凯伦将在情人节发布MCL34赛车
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2019年1月3日 下午1:08

迈凯伦宣布将在2月14日情人节当天发布2019赛季F1赛车MCL34。

迈凯伦成为法拉利、Racing Point（前印度力量）、雷诺之后，第四支公布2019年赛车发布时间的车队。新赛车取名为“MCL34”，揭幕时间将比法拉利早一天。

在确定情人节发布的这个日期的同时，迈凯伦在社交网站上对外公布时选择了情人节主题：以两顶橙色头盔面对面，勾勒出心形的图案。

迈凯伦在2018赛季更换了雷诺引擎，在制造商年度积分榜上名列第六。在费尔南多·阿隆索决定不参加2019赛季之后，车队招募了西班牙人的同胞卡洛斯·塞恩斯，同时提拔年轻车手兰多·诺里斯取代斯托弗·范多恩。

塞恩斯将继续使用“55”号作为自己的赛车号码，而新秀诺里斯选择曾经为马克斯·齐尔顿用过但之后处于空缺状态的“4”号。

2019赛季第一轮季前测试将于2月18日在巴塞罗那开始进行，首轮测试为期四天。2月26日，第二轮测试继续在加泰罗尼亚赛道举行。

 

2019年新车发布日期：

2月12日   雷诺

2月13日   Racing Point

2月14日   迈凯伦

2月15日   法拉利

 

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Author Frankie Mao

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