迈凯伦将于2月15日发布新车MCL35M

迈凯伦宣布将在2月15日发布2021年赛车MCL35M，成为当前新车发布时间最早的F1车队。
本周三，迈凯伦在社交平台公布了一条MCL35M引擎点火成功的视频。一天之后，车队公布了2021年赛车正式亮相的时间，具体时间为格林威治时间晚上7点正式揭开面纱。
发布仪式将在车队位于英国沃金的迈凯伦技术中心进行，并且通过英国的独家F1转播机构Sky Sports F1进行直播。
2021赛季，迈凯伦更换了引擎供应商，时隔五年后回归梅赛德斯阵营。MCL35M换上了德国制造商的动力单元。同时，丹尼尔·里卡多替换了卡洛斯·塞恩斯，将与兰多·诺里斯联手为英国车队出战。
去年，诺里斯和塞恩斯为迈凯伦两次登上领奖台，而车队也以202个积分，自2012赛季后第一次进入名列制造商积分榜前三名。
此前，阿尔法·罗密欧确定将于2月22日在波兰首都华沙，发布参加新赛季的赛车C41。此外，今年更名后的Alpine F1车队也将在2月为新车A521揭幕。
新冠肺炎疫情之下，F1把技术规则改革推迟到2022年，但是车队们在去年年初就开始为新一代赛车进行准备，并且按照常规序列做了项目命名。例如索伯运作的阿尔法·罗密欧为根据新技术规则打造的赛车命名为“C40”，而法拉利以“672”作为内部编号。
然而紧急的规则修改之后，2021赛季将沿用去年的赛车底盘。不少车队不得不对今年赛车的命名做出妥协。而迈凯伦为这款过渡期的赛车，只是在2020年MCL35的基础上，添加了一个“M”的后缀。
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