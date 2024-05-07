迈凯伦对赛车升级后拥有击败红牛的速度感到惊讶

利用在安全车期间进站的完美契机，诺里斯在迈阿密大奖赛重新开始后领先于维斯塔潘。而许多人都预测红牛会超过英国小将然后拉开距离。

然而，诺里斯不仅守住了领先位置，还在第一圈结束后跑出了DRS范围，并且还轻松地连续多圈做出更快的单圈时间，从而拉开了距离。

最终，诺里斯以领先维斯塔潘7.612秒夺得了个人首场胜利。赛后荷兰人也承认他的赛车不足以与迈凯伦展开较量。

在接受天空电视台的采访时，斯戴拉表示诺里斯对抗红牛的表现完全在车队的意料之外。当谈及维斯塔潘对诺里斯的速度无能为力的时候，斯戴拉表示：“我知道我们很快，尽管那有点出人意料。但我们积极看待这点，对未来也是如此。”

长期以来，斯戴拉始终对诺里斯的天赋深信不疑。在一些困难时刻，当英国小将因惨痛的错误而自责时，他也总是给予其支持。但经过了迈阿密大奖赛，意大利人表示他深谙只要迈凯伦给予诺里斯足以争冠的赛车，他就能够做到这点。

“我们经历了很多第一次，”斯戴拉补充道，“最重要的是兰多的第一场胜利，因为这是他实至名归的。我们总是说，只要我们给他合适的赛车，他就会成功，他做到了。对我来说，我要感谢迈凯伦的全体同仁们。”

Lando Norris, McLaren MCL38, 1st position, crosses the line to cheers from his team on the pit wall Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

献给德法兰

斯戴拉和迈凯伦车队首席执行官扎克·布朗都把胜利献给了去年冬天去世的迈凯伦前运动主管吉尔·德法兰。

斯戴拉表示：“这场胜利献给吉尔·德法兰。”

布朗相信比赛发展的方式，就诺里斯得到的所有机会来说，也得益于德法兰和2021年去世的车队合伙人曼苏尔·奥杰的长期影响。

“这是一场姗姗来迟的胜利，车迷和车手们对此非常期盼，” 布朗表示。“车手们都前去祝贺他。他驾驶得很出色。赛车相当快，我认为吉尔·法费兰和曼苏尔都对今天的比赛有所贡献。”

“组建这些F1车队不是一朝一夕的事，这源于迈凯伦1000多名员工的巨大贡献，所以我想感谢所有努力工作的兄弟姐妹们。能从去年年初我们所处的位置走到现在的位置真是太棒了，这是团队合作的结果。”

翻译/小飞侠