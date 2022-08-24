迈凯伦宣布与里卡多解除2023年比赛合约

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迈凯伦在2022下半赛季开始之前对外确认，车队已经与丹尼尔·里卡多就提前一年终止合约达成协议，就此为2021年F2年度冠军奥斯卡·皮亚斯特里下赛季加入沃金团队铺平道路。

今年夏天的转会风波中，皮亚斯特里与迈凯伦的关系显然波及了里卡多。澳大利亚人在2021赛季从雷诺/Alpine来到沃金，并且签下了三年协议。然而，尽管去年他在蒙扎的意大利大奖赛中获胜，为迈凯伦拿到2012年后的第一个大奖赛胜利，但其他时间里的战绩明显不如队友兰多·诺里斯。

迈凯伦车队CEO扎克·布朗在今年五月的摩纳哥大奖赛之前，公开对里卡多的表现进行了批评，被广泛视为车队想与他提前解约的信号。不过此后，双方竭力否认，澳大利亚人更在七月公开是表示明年他不会离开车队。

但是匈牙利大奖赛结束后，费尔南多·阿隆索为2023赛季与签约阿斯顿·马丁，接替本赛季结束后退役的塞巴斯蒂安·维特尔，出人意料地引发了连锁反应，因为当时皮亚斯特里已经与迈凯伦达成了预定协议，尽管目前Alpine多出了一个下赛季的车手席位。

最终两周的夏休过后，在比利时大奖赛来临之前，迈凯伦与里卡多达成了解约协议并且对外公布。

显然除了在蒙扎的高光时刻，里卡多加盟迈凯伦来的一个半赛季里，大部分时间都没有达到车队对他的期望值，并且与队友诺里斯同期的战绩对比，越发相形见拙。

上赛季，里卡多对于MCL35M赛车的挣扎可以理解，毕竟迈凯伦与雷诺/Alpine赛车的理念截然不同。但是到蒙扎的比赛时，他已经逐渐适应，为取得胜利打下了基础。因此理论上，今年作为他在沃金的第二个赛季，应该对赛车得心应手，然而事情的发展南辕北辙。

实际上，本赛季的MCL36赛车也没有达到迈凯伦自己的预期。虽然有了技术规则改革，但面对完全不同的空气动力学效应，新车却没有改掉去年赛车的老毛病，即它在高速弯里性能不错，但难以在中低速弯里保持平衡。诺里斯对此也有抱怨，但相比之下，里卡多的挣扎反而比上赛季更加严重。去年前13场比赛，澳大利亚人拿到了56分，而今年上半赛季过后，他只有19分进账，分布在5个周末，其中还有3分来自伊莫拉的冲刺赛。

里卡多与迈凯伦签订了三年协议，据悉他前两个赛季的年薪为1200万英镑，进入第三年这个数字会上涨（类似于忠诚奖励）。而今年二月，迈凯伦与诺里斯重新签约至2025年，总价值预计达到8000万英镑，即平均每年年薪2000万英镑。这意味着里卡多势必要求迈凯伦在他的第三年薪水方面达到同样的水平。然而对布朗，即便澳大利亚人拥有8场胜利，其中一场贡献给了迈凯伦，但基于这两个赛季他的总体表现，这个要求是难以接受的，因为谁能保证里卡多下个赛季一定恢复神勇。

从数学上来说，哪怕迈凯伦支付里卡多高于今年薪水的违约金，加上皮亚斯特雷2023年的年薪，就算还有对Alpine培养人才的补偿，总开销还是低于2000万英镑。因此权衡各种利弊，从生意的角度来看，对于迈凯伦来说，皮亚斯特里是2023赛季性价比更高的选择。

如今，里卡多将何去何从将成为接下来的焦点。手握2023赛季赔偿金的他，或许可以离开赛道一年，随后观察2024赛季车手市场的情况，考虑到七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿与梅赛德斯的合约将在明年年底到期。此外，如果雷诺高层同意，澳大利亚人或许可以回到Alpine。近日，也有传闻称哈斯向里卡多打听了明年是否可以得到他。