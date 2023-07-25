迈凯伦坚称在匈牙利让诺里斯先进站并非偏袒

在亨格罗林比赛的早期阶段，皮亚斯特雷处于第二，位于领跑者马克斯·维斯塔潘之后。然而在第一轮进站时，车队选择了让排名第三的诺里斯率先进站。凭借新轮胎的速度优势，诺里斯足以超越皮亚斯特雷。后者在一圈后进站，并在出站后发现自己落到了队友的身后。

鉴于车队通常会给予排名靠前的赛车进站优先权，迈凯伦此举略为不寻常。但赛后车队领队安德里亚·斯戴拉解释了这一决定背后的原因。意大利人表示，之所以选择先让诺里斯优先进站，是因为他面临着被身后的刘易斯·汉密尔顿采取undercut超越的风险，因此车队出于最优考虑才决定下此对策。

但令英国车队始料未及的是，换上新轮胎的诺里斯快到直接超越了在第一阶段看起来表现稳定的皮亚斯特雷。

“就一停的undercut而言，你只需要按照自然的顺序去做，因为你会先搞定面临更大威胁的那辆赛车，然后再搞定另一辆，” 斯戴拉表示。

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

“兰多的出场圈速非常非常快，这意味着奥斯卡失去了位置。老实说，我们处理这类情况的方法是优先考虑车队。我们先考虑车队利益，然后再处理内部情况。”

同时，斯戴拉引用了去年法拉利在匈牙利大奖赛上策略失误的案例。当时，由于感受到了来自马克斯·维斯塔潘的威胁，法拉利给查尔斯·莱克勒克换上了速度较慢的硬胎，这一案例提醒车队需要关注外部的情况。

“我认为，当你与车队之外的其他竞争对手竞争时，你需要非常小心，不要卷入一场会让车队付出代价的内战，”意大利人表示。“我想我已经提到过，如果我们看看去年的比赛，也许那就是红车（法拉利）所发生的事情，并且代价非常惨重。所以，我们希望避免这种情况。”

然而，最终帮助诺里斯取得领先的策略也被证明“无关痛痒”。在比赛后半段速度急剧下降的皮亚斯特雷最终以第五名的成绩完成了比赛。

斯戴拉透露，澳大利亚人速度下降是受到了底板损坏的影响，导致其赛车失去了尾部下压力。

“奥斯卡的赛车受损了，这意味着在表现方面他损失了一些时间，” 他解释道。“但我们也认为，由于这影响了尾部压力，所以导致了轮胎的额外衰竭。这也是为什么他当时很难跟上兰多的原因之一，同时也造成了其他赛车紧追不舍。”

迈凯伦怀疑赛皮亚斯特雷的赛车底板是在轧过路肩后受损。

翻译/小飞侠