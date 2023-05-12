迈凯伦在松刹车和松油门区域表现最弱

车队领队安德里亚·斯戴拉认为，尽管兰多·诺里斯遭受了底板损伤，奥斯卡·皮亚斯特类遇到了线控刹车失灵，但迈阿密第17和19名的成绩是一种 "对现实的检验"。

在“超级时间”（supertimes）指标——比较每支车队在整个比赛周末的最快单圈——统计中，迈凯伦在弗罗里达是十支车队中最慢的，得分仅为1.82%。

这一糟糕的表现被归咎于低抓地力的重新铺设的沥青，而在上一轮巴库的比赛中，迈凯伦在“超级时间”榜上列第五，可能是得益于赛车只在低抓地力的城堡部分表现较差。

过去是比赛工程师的斯戴拉表示，这些领域使得MCL60赛车在松油门和松刹车的情况下的缺陷更为明显。意大利人解释说： "我们发现了新的趋势。抓地力水平高时，我们的赛车能获得竞争力。”

"我们认为这一趋势的原因在于，抓地力越低，你松刹车、松油门的时间就越长。这种情况下，我们的赛车表现不好。”（当）温度低的时候——赛道温度、环境温度——赛车表现得好得多，车手也能跑得更凶。”

"如果你晚刹车，就能最大限度地缩短弯中阶段，因为在这个阶段需要踩刹车，松开油门。（如果能做到）我们马上就提升竞争力。以巴库为例，今年的新柏油路面抓地力水平很高，在所有你可以重刹的路段，像1号和2号弯这样的短弯，我们都很有竞争力。”

Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“但是对于你必须滑过去的城堡部分，即使在巴库，我们的竞争力也不够。所以，这是一个趋势。”

斯戴拉强调迈凯伦能够限制和理解这一趋势很重要，这样重组后的技术部门能够通过季中研发来解决这一问题。他继续说道："理解这一趋势很重要，因为在某种程度上，它也引导了研发方向。”

“我们知道巴库 的升级（修改了底板）让我们增加了一些下压力，但我们没有改变赛车的特性。所以，在这种低抓地力的条件下，有很多松刹车和松油门的时间，让我们失去了相对竞争力，对此我并不惊讶。”

斯戴拉表示，确定了这个弱点，车队就可以合理分配受限的CFD和风洞时长，把重点放在寻找解决方案上。他继续说："我们看到，赛车的直线制动能力很强。我们看到赛车在高速路段很强。”

"好的一面是我们可以引导并调整开发的重点......我们从前几场比赛了解到的是，我们需要更关注松刹车、松油门和低速（路段）情况下的表现。"

翻译/Chloe