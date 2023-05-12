迈凯伦在松刹车和松油门区域表现最弱
迈凯伦解释，迈阿密大奖赛的低抓地力条件和阿塞拜疆赛道的 "城堡部分 "，暴露了其F1赛车的明显弱点。
车队领队安德里亚·斯戴拉认为，尽管兰多·诺里斯遭受了底板损伤，奥斯卡·皮亚斯特类遇到了线控刹车失灵，但迈阿密第17和19名的成绩是一种 "对现实的检验"。
在“超级时间”（supertimes）指标——比较每支车队在整个比赛周末的最快单圈——统计中，迈凯伦在弗罗里达是十支车队中最慢的，得分仅为1.82%。
这一糟糕的表现被归咎于低抓地力的重新铺设的沥青，而在上一轮巴库的比赛中，迈凯伦在“超级时间”榜上列第五，可能是得益于赛车只在低抓地力的城堡部分表现较差。
过去是比赛工程师的斯戴拉表示，这些领域使得MCL60赛车在松油门和松刹车的情况下的缺陷更为明显。意大利人解释说： "我们发现了新的趋势。抓地力水平高时，我们的赛车能获得竞争力。”
"我们认为这一趋势的原因在于，抓地力越低，你松刹车、松油门的时间就越长。这种情况下，我们的赛车表现不好。”（当）温度低的时候——赛道温度、环境温度——赛车表现得好得多，车手也能跑得更凶。”
"如果你晚刹车，就能最大限度地缩短弯中阶段，因为在这个阶段需要踩刹车，松开油门。（如果能做到）我们马上就提升竞争力。以巴库为例，今年的新柏油路面抓地力水平很高，在所有你可以重刹的路段，像1号和2号弯这样的短弯，我们都很有竞争力。”
Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
“但是对于你必须滑过去的城堡部分，即使在巴库，我们的竞争力也不够。所以，这是一个趋势。”
斯戴拉强调迈凯伦能够限制和理解这一趋势很重要，这样重组后的技术部门能够通过季中研发来解决这一问题。他继续说道："理解这一趋势很重要，因为在某种程度上，它也引导了研发方向。”
“我们知道巴库 的升级（修改了底板）让我们增加了一些下压力，但我们没有改变赛车的特性。所以，在这种低抓地力的条件下，有很多松刹车和松油门的时间，让我们失去了相对竞争力，对此我并不惊讶。”
斯戴拉表示，确定了这个弱点，车队就可以合理分配受限的CFD和风洞时长，把重点放在寻找解决方案上。他继续说："我们看到，赛车的直线制动能力很强。我们看到赛车在高速路段很强。”
"好的一面是我们可以引导并调整开发的重点......我们从前几场比赛了解到的是，我们需要更关注松刹车、松油门和低速（路段）情况下的表现。"
翻译/Chloe
Latest news
迈凯伦在松刹车和松油门区域表现最弱
迈凯伦在松刹车和松油门区域表现最弱 迈凯伦在松刹车和松油门区域表现最弱
Alpine计划招人、投资和新模拟器
Alpine计划招人、投资和新模拟器 Alpine计划招人、投资和新模拟器
上海国际赛车场延续国际汽联一级认证，为F1回归做准备
上海国际赛车场延续国际汽联一级认证，为F1回归做准备 上海国际赛车场延续国际汽联一级认证，为F1回归做准备
Alpine老板怒批其F1车队表现时而“业余”
Alpine老板怒批其F1车队表现时而“业余” Alpine老板怒批其F1车队表现时而“业余”
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.