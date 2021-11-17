迈凯伦否认奥迪收购传闻，尽管大众加速F1项目准备

本周一，Autocar网站发表的一篇报道称，奥迪已同意收购迈凯伦。这项交易如果成功，奥迪完全控制迈凯伦的公路车和赛车业务。

但根据迈凯伦周一发布的一份声明，迈凯伦明确表示该报道并不真实。

该声明称： "迈凯伦集团已悉知，有新闻媒体报道称本公司已被出售给奥迪。这完全是不准确的，并且迈凯伦正在争取删除该报道。”

"一直以来，迈凯伦的技术战略是在与相关伙伴和供应商，包括其他汽车制造商，持续磋商合作，但是，迈凯伦集团的所有权结构没有改变。"

虽然迈凯伦已否认被奥迪收购的消息。但据了解，如果奥迪加入F1，仍然存在该德国汽车制造商与迈凯伦联手的可能性，从2026赛季开始参加大奖赛。

有消息称，在上周的董事会会议之后，奥迪的母公司大众汽车正在认真计划，准备进入F1，并且正在研究让旗下众多品牌共同协作的最佳方式。

Lando Norris, McLaren MCL35M, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

虽然之前有暗示，奥迪和保时捷均可进入F1。但据了解，大众已做出决定，只有一个品牌可以进入F1。

目前，正在权衡的两个方案分别是奥迪与迈凯伦的合作，或者保时捷与红牛的联合。

保时捷与迈凯伦不会进行合作，因为这两个品牌在跑车市场是竞争者。

奥迪CEO马库斯·杜斯曼（Markus Duesmann）曾在梅赛德斯以及宝马的F1车队中工作过，他迫切希望自己的品牌能获准进入F1。

据了解，奥迪已经与迈凯伦进行了初步谈判，讨论合作的可能性，但这些讨论仍处于相对早期阶段。

选择迈凯伦或是红牛各有其优缺点，但最后的决定取决于哪个选择能为大众带来在F1取得成功的最好机会。

大众希望达到能够尽快赢得比赛的水平，这就是为什么它目前的合作重点是两个排在积分榜前沿的车队，而非威廉姆斯和索伯这样的中游车队。

翻译/Chloe