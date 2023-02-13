迈凯伦发布MCL60，纪念车队成立六十周年

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新赛车沿用了迈凯伦近年来的命名传统，即MCL代表了车队英文名的缩写，而数字后缀从去年的36跳跃到60，则是为了纪念布鲁斯·麦克拉伦创建车队以来走过六十年的传奇历史。同时，新款赛车维持了近几年橙色的主题颜色，但在赛车中部有大面积的黑色——裸露的碳纤维材料。

迈凯伦在沃金基地举行了新车发布会，第五年代表车队参赛的兰多·诺里斯与新搭档奥斯卡·皮亚斯特里首次携手公开亮相。同时，接替安德雷亚斯·塞德尔的安德雷亚·斯戴拉也以新领队身份出席了发布会。

此次展示的MCL60赛车在很大程度上是前款的进化，不过对下洗式侧箱做了额外的修改，效仿了上赛季赢得世界冠军的红牛RB18赛车。此外，新赛车的侧箱也更加紧凑，意味着车队在新规则实施后的第二年对散热理念更加激进。

值得注意的是，发布会现场的赛车与车队公布的效果图，在侧箱中部略有不同，呈现出类似于红牛RB18的凹陷结构。这说明了迈凯伦已经在短时间内对新车的开发取得了进展。据悉，车队目标在新赛季第四场比赛——阿塞拜疆大奖赛——启用今年的第一次大升级。

迈凯伦车队CEO扎克·布朗表示，车队已经知道如何克服2022赛季里暴露出的弱点，但仍需要攻克几个领域。

“2022年是我们继续努力向进。一个具有挑战的赛季，我们学到了很多东西，这些东西已经被带到了淡季，因为整个团队正在努力为下一年做准备。在2022年12月担任车队负责人的安德烈-斯特拉的指导下，我们有一个优秀的团队来领导2023年赛季，并期待看到我们的年轻车手组合在即将到来的比赛中继续发展他们的伙伴关系。”

"2022年是我们继续向上游努力过程中一个充满挑战的赛季，”他说到。“我们学到了很多，这些都在休赛季得到运用，整个车队都努力为又一年做准备。在2022年12月担任车队领队的安德雷亚·斯戴拉的指导下，我们有一个优秀的团队来迎接2023赛季，并期待看到我们的年轻车手组合在接下来的比赛中继续完善他们的合作关系。”

斯戴拉从2015年加入迈凯伦之后岗位一路晋升，在今年成为车队日常工作的负责人。

“在没有比赛的这段时间里，我们很高兴欢迎奥斯卡来到迈凯伦技术中心，我们已经共同建立了牢固的关系，并为他F1职业生涯的开始做好充分准备，”意大利人说。“凭借他的谦逊、聪明才智和奉献精神，他很快就融入了团队，并获得了很多尊重。”

“继续与兰多合作也很好，他在支持车队这趟旅程的过程中，现在正展现出一个领导者的素质。兰多和奥斯卡组成了如此强大且充满才华的车手阵容，我们非常期待2023赛季由他们驾驶MCL60赛车。”