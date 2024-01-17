迈凯伦将在2024年情人节向外界展示MCL38赛车，但已经提前一个月而且在几乎没有征兆的情况下率先公布了新车涂装。当其他车队都按照传统陆续公布新车亮相日期时，迈凯伦此举在市场营销方面颇为创新。

从涂装来看，MCL38赛车的橙色和黑色部分比2023赛季更多，而车号启用了去年在英国大奖赛期间一次性使用过的镀银色。

迈凯伦在2023赛季九次拿到领奖台，车队保留兰多·诺里斯与奥斯卡·皮亚斯特雷的真容不变，英国人将迎来他在F1的第六个赛季，而澳大利亚人则成为“二年级生”。

去年安德雷亚·斯戴拉首次作为领队带领车队比赛，取得了年度第四的成绩，但更加突出的是，在季前测试里意识到MCL60赛车概念出现偏差后果断止损。修改后的赛车在多场比赛里让人经验，不仅在赛季中期奥地利和银石主场连续登上领奖台，更在下半赛季实现了从新加坡到奥斯汀连续四场获得第二名。

在新车涂装发布之前，斯戴拉非常有信心迈凯伦可以在2024赛季继续保持良好的势头。他说道：“到目前为止，我不得不说，我们不认为上升势头会下滑，显然这需要我们的赛车落地后才能得到证实。”

“但在风洞开发或CFD开发方面，我们看到我们去年建立的、带来奥地利升级和新加坡升级的趋势，我们似乎可以保持这种趋势。我们已经开始着手进一步的研发，希望能在赛季中尽快推出，而且这些研发似乎也相当值得关注。我想说，就规则本身和我们在迈凯伦的开发进度而言，我们似乎可以保持这种线性趋势发展下去。”

Photo by: McLaren Lando Norris, McLaren livery

“你可能会意识到赛车的某些地方不值得太花精力，但到目前为止，我们还没有发现这一点。你看看这辆赛车，悬挂、轮胎、空气动力学，在这一版本的规则中，它们还有很多可以挖掘。所以我们正在非常仔细地研究，确保我们有条件激发这些似乎可用的性能机会。”

“这会体现在数字上，所以我们不能自欺欺人，我们需要看到这些数字提升，现在我们似乎在研发中看到这一点，但在赛道上的竞争力方面，情况会略有不同，因为这取决于对手做了什么。”

去年在斯戴拉的领导下，迈凯伦对技术部门做出重大调整，原技术总监詹姆斯·基离队，取而代之的是回到平行结构的技术管理层。

2024年，迈凯伦从红牛、法拉利分别招募的罗伯·马绍尔（工程和设计）、大卫·桑切斯（赛车概念和性能）在沃金履职，与先前已经到位的皮特·普罗德罗莫（空气动力学）组成技术部门的“三驾马车”。

“毫无疑问，我们在前两周看到，他们拥有相当丰富的知识，这并不奇怪，他们曾在优秀车队工作，参与了杰出的项目，”斯戴拉说。

“好的一面是，我们看到这些能与我们掌握的知识整合起来，所以不是‘啊，我们应该这样做‘，这与我们的做事方式相反，而是‘我们可以这样做’，这夯实了你的工作，让人耳目一新。”

“实际上，我们现在需要思考——不仅是在迈凯伦——我们有一辆2024年赛车，然后我们已经在为如何将2024年赛车进化到2025年赛车打基础，然后还有面对全新技术规则的2026年项目，所以我们需要完成的工作太多了。”

“有这些高水平的人才领导在各自的技术领域主导工作是非常重要的，因为这意味着我们有技能、有实力、有交付能力去完成这三个大项目，从而有本事在F1的顶尖水平竞争。”