迈凯伦：前往新赛道测试会发出“错误的信号”

当前，在国际汽联能够及时掌握情况的前提下，F1的运动规则允许车队不受任何限制地测试其2018年赛车。因此一些车队曾计划在波尔蒂芒、伊莫拉和穆杰罗等新加入赛历的比赛举办前，前往那里进行测试。

在赛季开始以及各替补分站得到确认前，法拉利已经得以在其拥有的穆杰罗赛道测试其2018年赛车。而AlphaTauri车队也去往了伊莫拉，在那里将2018年赛车测试和今年赛车的拍摄工作同步进行。

最近几周，车队一直在就赛道的档期与赛道方进行谈判。但考虑到成本和参加测试的车队将获得竞争优势的事实， 这些项计划已在F1竞赛主管罗斯·布朗的倡议下被喊停。

在最近的策略小组和F1委员会会议上，车队已经同意不会在比赛前前往新的赛道。国际汽联世界汽车运动理事会正在就规则修改进行审批。

由于没有一辆可用的旧车，迈凯伦没有在2020赛季开始前进行测试。但塞德尔表示，车队原本可能被迫去寻找合适的赛车。

“我对这个结果非常满意，”塞德尔在被Motorsport.com问到时表示，“是的，我们也在推动这一点，这并不是一个秘密，因为特别考虑到去往新的赛道，我认为如果其他人可以进行测试，那将使你处于竞争劣势。我想我们甚至考虑过开一辆自己的车去那里。”

塞德尔表示，人员的额外旅行是另一个考虑因素：“这绝对是一个错误的信号，在冠状病毒的大背景下，无论是对于公众还是我们的员工。为了保护他们，我们应该避免任何不必要的麻烦。

“我认为进行这些测试完全是错误的信号。因此，我对结果非常满意。很高兴最后能看到所有的车队都同意这一点。以往情况并不总是如此。”

他补充道： “很明显，车队已经在围绕这些赛道展开工作和模拟等等，所以我认为准备工作正在进行中，最后，所有人都该是公平的。

“去到全新的赛道，或是我们许久未涉足的赛道都是一项额外的挑战，为期两天的伊莫拉将会是一次有趣的挑战。所以我们很期待这些比赛。”

在赛季开始前，梅赛德斯曾在银石赛道通过测试2018年的W09赛车帮助其车手恢复速度。但车队主管托托·沃尔夫同样赞同禁止测试是一项正确的举措。

“我们会把2018年的赛车带到一些赛道上，”奥地利人向Motorsport.com表示，“我们正在计划去到波尔蒂芒，但我认为这不是正确的决定。”

“我认为，由于奖金分红的大幅下降，我们都在考虑节约成本。从这方面来说，如果大家都不去测试，也没有任何人获得任何优势，那才是正确的做法。”

2017年，乔治·拉塞尔和尼古拉斯·拉菲蒂曾驾驶一辆两年前的旧款梅赛德斯赛车在波尔蒂芒赛道进行测试。但沃尔夫否认曾通过该测试获得有价值的信息：“我们去过波尔蒂芒很多次。但我不认为你可以从一辆两年前的赛车中提炼出任何性能特点。”

哈斯领队甘瑟尔·斯特内尔同样强调了成本问题。目前美国车队还没有一款可以使用的2018款汽车。

“我的意思是，这是一件正确的事情，尤其考虑到目前大多数车队所处的财务状况，”他表示，“现在我们不需要夸大行事。”

翻译/小飞侠