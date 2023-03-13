迈凯伦以及六月启用F1新风洞
迈凯伦F1车队领队安德雷亚·斯戴拉表示，车队期待已久的新模拟器已完成建设，目标在6月启动并运行。
迈凯伦车队前领队安德烈亚斯·塞德尔在2019年上任后，推动建设一套最先进的风洞和模拟器，因为沃金团队老化的设施早已落后于竞争对手。但新冠疫情导致两个项目大幅延迟，最新的交付期限被推迟到了2023年夏天。
塞德尔的继任者斯戴拉解释说，新风洞的硬件已经完成建设，实际开发工作将在6月开始。车队仍需要等待所有基本校准工作完成，才能确保新风洞达到预期效果。
“到六月，我们有希望把赛车放进风洞，那时应该是准备（2024年）新车，"斯戴拉在巴林表示。
“风洞已经完工，但还需要一个校准的过程，需要安装一些测试方法，比如测试压力、速度场和作用力，这些都需要几周时间。”
"从硬件上讲，风洞已经建好了，风扇可以转了。我从办公室就能听到风洞运转，这真的很不错。 （因为）我们取得了进展，所以这让人非常放心，但我们还不能放车模进去，进行相关测试。”
"对于一个新风洞，你必须在一个风洞里使用参考模型，并在另一个风洞里使用另一个，以观察相关性和可重复性。”
"我们不打算用新车模型这么做，我们想用旧车模型来这么做，从而更多了解新风洞，然后启用（2024年）新赛车。"
Lando Norris, McLaren MCL60
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
迈凯伦的新风洞不仅将提高车队开发工作的质量，还将加快开发速度。目前，车队租用了丰田在科隆的风洞，为此需要把零件打包后装车送往德国。
"我们先做出设计，而后生产模型零件，然后货车把它运到科隆，我们得损失几天时间，"斯戴拉解释说，"F1是一个如此快节奏的行业，容不得这么运作。”
"我不想过多地提及风洞，因为这听起来像是一个借口，但是这绝对导致了我们在开发质量和速度上的不足，所有这些你不得不采用的缓慢运作只是为了让零件进行风洞测试。"
斯戴拉明确表示，即使新风洞尚未上线，他依然希望车队能依靠现有的工具和方法做出改进。在阻力太大的MCL60没有达到发布版本的目标之后，在巴林的2023年揭幕战周末显示了新车的所有缺陷，都有很大的发展潜力。
车队计划在巴库进行的第一次重大升级，将采取应该可以提升赛车效率的不同的开发思路，目前仍在改进中，而车队将在沙特阿拉伯和澳大利亚启用较小的升级。
"单单是风洞并不能解释赛车现在的水平，"斯戴拉说。"风洞之外，我们本可以做得更好，这也是我们正在复盘的内容。坦白说，我认为这（我们的不足）是公认的，这实际上让我们从整个集团内部对未来开发有了很好的认识。”
在巴林大奖赛的排位赛中，兰多·诺里斯和奥斯卡·皮亚斯特雷分别排在第11位和第18位，但都没有获得积分。
翻译/Chloe
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