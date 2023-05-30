迈凯伦从红牛挖角资深工程专家马绍尔

2006年，马绍尔从刚刚赢得世界冠军的雷诺转投红牛，当时担任首席设计师，成为2010至2013年奥地利车队与塞巴斯蒂安·维特尔连续四年赢得世界冠军的关键人物之一，2016年，他升任责任更重大的首席工程官角色。

迈凯伦在摩纳哥大奖赛结束后宣布，马绍尔将结束他在米尔顿·凯恩斯长达17年的生涯，于明年1月1日到沃金走马上任，成为主管工程和设计部门的技术总监。红牛也同时确认，马绍尔已经放下所有的工作。

他也成为迈凯伦车队解雇原技术总监詹姆斯·基之后，为重组技术部门高级管理层招募的又一位资深技术高管。同时，迈凯伦还宣布内尔·霍尔迪将为马绍尔担任副手。

此前，英国车队已经与原先在法拉利任职的大卫·桑切斯签约，后者同样将在明年伊始正式在迈凯伦开始工作，负责车辆性能。如今，马绍尔的到来，以及2014年从红牛回归的皮特·普罗德罗姆欧（空气动力学主管），迈凯伦完成了技术部门主要结构的重组。他们三人将接受领队安德雷亚·斯戴拉的领导，而意大利人也是在今年才接替出任索伯CEO的安德雷亚斯·塞德尔掌管车队的管理工作。

斯戴拉表示马绍尔的加入是车队力争早日回到锦标赛冠军争夺中的重要手段之一，因为近期车队在内部提拔贤才的同时，也试图从竞争对手挖角重要人物。

承认旨在重回争冠行列的迈凯伦，在过去两个赛季里没有表现出稳定的上升趋势。2023年新车发布前，车队已经意识到MCL60赛车的制造进度和效果都不尽如人意，但希望随着赛季的深入能逐渐好转。

上周末结束的摩纳哥大奖赛中，兰多·诺里斯和奥斯卡·皮亚斯特雷为迈凯伦取得了双积分的结果。本赛季六场比赛过后，迈凯伦在制造商年度积分榜上排名第六，距离前一位的Alpine车队18分。后者由埃斯特班·奥康在蒙特卡洛取得第三名。

值得一提的是，今年澳大利亚大奖赛结束后，马绍尔代表红牛登上领奖台领取制造商的优胜奖杯。