这支位于沃金的车队在蒙特卡洛街道赛上度过了艰难的时间，但是最终MCL35M赛车相较于其他赛道来说是更加接近于红牛和梅赛德斯的。

对于比赛是如何推进的，诺里斯以第三名完赛，迈凯伦继续在车队总冠军的争夺保持第三名，车队领队安德雷亚斯·塞德尔感到很高兴。

“我会说我们完全没有预料到比赛的节奏，我们可以如此接近梅赛德斯，红牛和法拉利，”塞德尔说到。“我们从赛季初就看到，在第一场比赛中，我们在中低速弯角一直很挣扎，所以在这个周末看到的让我们很受鼓舞。”

“所以非常感谢车队的幕后，在这个周末给了我们赛车工程和产品的提升。他们在这个冬天做了伟大的工作，他们持续的推进和研发升级赛车。”

摩纳哥的领奖台对于迈凯伦来说非常重要，尤其是在这个周末他们的竞争对手法拉利可能在争斗中拿到更多积分的时候。查尔斯勒克莱尔取得了杆位但是因为传动轴轮毂故障未能在周日参加比赛，然而卡洛斯赛恩斯以仅领先诺里斯一名的成绩完赛。

塞德尔承认，迈凯伦对被法拉利拉开积分差距感到非常担心，但是很幸运的是他的车队避免了这样的情况发生。

“为了锦标赛年度成绩的争夺，比赛结果显然对我们是有利的，看到法拉利在周四和周六的强势节奏，我们有风险在这场比赛里相较于他们失去很多分数，”他解释道。“显然我们从查尔斯的坏运气中取得了利益，但是这也不是你希望从你的竞争对手那里获得的方式。”

“但是当机会就在那里时，我们如何来做也是非常重要的。凭借着兰多的出色发挥，我们得到了想要的成绩。同时我认为车队在策略方面也做得非常好，发挥了非常重要的作用。”

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