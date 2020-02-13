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Formula 1 / 突发新闻

迈凯伦为MCL35揭幕

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迈凯伦为MCL35揭幕
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2020年2月13日 下午1:51

迈凯伦在沃金基地发布2020年F1赛车MCL35。

今天，迈凯伦参加2020赛季的MCL35赛车在沃金举办的新车发布会上，成为第六支介绍新赛车和新赛季备战情况的车队。

这款新车延续了木瓜橙的主色调，但在鼻翼、侧箱、引擎盖顶上和尾翼上添加了大量蓝色元素。反之，车手的赛车服则以蓝色为主，在左腿配以橙色线条。

两位车手卡洛斯·塞恩斯、兰多·诺里斯，以及车队CEO扎克·布朗和领队安德雷亚斯·塞德尔在发布会上亮相，并且展望了即将到来的新赛季。

迈凯伦在2019赛季实现了复苏，击败了其引擎供应商雷诺的厂商车队，获得了年度第四名。

上赛季倒数第二场比赛，卡洛斯·塞恩斯在巴西大奖赛获得了第三名，成为这支英国车队自2014年揭幕站澳大利亚大奖赛后第一次领奖台完赛。西班牙人也在车手年度积分榜上以第六名结束赛季。

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