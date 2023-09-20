迈凯伦与皮亚斯特雷续约至2026年

去年夏天，当皮亚斯特雷还是Alpine车手学院的一员时，迈凯伦与法国车队对簿公堂之后，确认了其与澳大利亚人之间2023赛季合约的法律效益。

本赛季前15场比赛中，皮亚斯特雷的表现可圈可点。尽管赛季初迈凯伦MCL60研发遭遇挫折，但澳大利亚新秀在巴林的个人首秀上获得积分。此后，当英国车队通过升级逐渐提升赛车性能，他在英国大奖赛的正赛里取得了第四名的个人最佳成绩，而且如果不是安全车不适时宜地出现，他原本直奔个人第一个领奖台而去。之后夏休期前，他在斯帕的冲刺赛中获得第二名。

事实上去年他与迈凯伦就签订了一份为期多年的合约，如今双方延长了协议，确保他将在未来三年里继续代表沃金的团队比赛。

“我很高兴与迈凯伦续约多年，”皮亚斯特雷在声明中表示。“我希望与这支车队一起在发车区最前方奋力拼搏，我为我们的愿景和已经奠定的基础感到兴奋。”

“我受到的欢迎和已经建立的关系让我已经有了家的感觉。车队对我至始至终的承诺让我感到自己无比有价值，车队希望我成为他们长期未来的一部分，让这个决定非常容易。在短短半个赛季后，车队就对我如此信任，这对我来说意义重大。”

现在22岁的皮亚斯特雷，由曾九次赢得大奖赛胜利的澳大利亚前F1车手马克·韦伯搭理经纪事务。他认为，“在我职业生涯的早期，稳定是一个巨大的优势”，而与迈凯伦续约至2026年，让他“有机会继续已经开始的工作”。

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

由于兰多·诺里斯与迈凯伦签约至2025年，这意味着至少未来两年，沃金团队将保持相同的车手阵容不变。领队安德雷亚·斯戴拉声称“车队很容易就做出了决定”。

“很高兴确认奥斯卡已经与车队续签多年合约。奥斯卡是迈凯伦的宝贵财富，他的表现、职业道德和态度一直给人留下深刻印象，因此车队很容易就做出了决定，”意大利人说到。“他已经证明了自己对车队的关键作用，因此在我们致力于为今后再度赢得年度冠军而努力时，能得到他的信任票真是太好了。我期待看到他与我们一起发展，继续这段共同的旅程。”

可以理解的是，塞尔吉奥·佩雷兹、查尔斯·莱克勒克、卡洛斯·塞恩斯等多位车手与现东家的合约将在2024赛季后到期，预示着明年车手市场可能存在一定的变数。而2026年将迎来新一轮的技术规则改革，使得不少车手希望在下一个时代到来时占据有利的位置，即加入可能占据上风的车队。

在皮亚斯特雷之前，只有加冕“三冠王”倒计时的马克斯·维斯塔潘签订了持续到2026年的合约。

迈凯伦CEO扎克·布朗表示：“我很高兴能与奥斯卡继续合作到2026年底。他是一个令人难以置信的天才，也是车队的宝贵财富，因此能够长期合作真是太棒了。奥斯卡已经证明了他在赛道上的能力，他对我们本赛季的逆转起到了重要作用。他非常出色地融入了车队，而且获得了整个迈凯伦赛车大家庭的重视。我很期待看他在赛道内外继续成长。”