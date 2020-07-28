Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
奥地利大奖赛
03 7月
-
05 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
斯蒂利亚大奖赛
10 7月
-
12 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
匈牙利大奖赛
17 7月
-
19 7月
Event finished
Summary 成绩
See full:
日程 成绩 积分榜
登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 突发新闻

迈凯伦与海湾石油再次“联姻”

shares
comments
迈凯伦与海湾石油再次“联姻”
By:
2020年7月28日 下午12:03

迈凯伦宣布重新与海湾石油达成赞助合作伙伴关系，将使该品牌的标志性色彩回到F1。

与Motorsport.com上周预测的一样，迈凯伦已经与海湾石油公司达成了一项协议，该协议将涵盖其F1车队和超级跑车公司。

去年年底，巴西政府以削减成本为由，出面终止了巴西石油公司Petrobras与迈凯伦的合作协议，因而才有了本次合作。

本周末的英国大奖赛上，海湾石油的标识将出现在迈凯伦赛车的引擎盖和后视镜上，以及车手和维修区团队的工作服上。

迈凯伦车队首席执行官扎克·布朗表示：“我们很高兴欢迎海湾回到迈凯伦，以令人激动的新合作伙伴关系，让两个标志性的品牌能够再次团聚。海湾石油是迈凯伦历史的一部分，并以其在行业中的创新和卓越技术而闻名，这与迈凯伦完美契合。我们期待本赛季一起开始我们的合作伙伴关系。”

海湾石油公司首席执行官迈克•琼斯补充道：“这是一次令人非常兴奋的合作伙伴关系，把海湾石油品牌带回了精英汽车赛事。海湾石油和迈凯伦过去取得的成就，已经成为非凡的故事并载入史册。现在我们再度携手，共同谱写这段非统寻常合作伙伴关系的新篇章。“

迈凯伦与海湾石油首次携手是在1968年，并在F1和运动车赛事中合作，直到1973年。期间，双方在大奖赛和Can-Am赛场赢得胜利。

Read Also:

博塔斯：银石将是争冠道路上的“重大考验”

Previous article

博塔斯：银石将是争冠道路上的“重大考验”
Load comments

About this article

Series Formula 1
车队 迈凯伦车队 Shop Now
Author Jonathan Noble

Trending Today

吉奥托：周冠宇实际表现优于积分榜排名
FIA F2 FIA F2 / 突发新闻

吉奥托：周冠宇实际表现优于积分榜排名

霍根海姆放弃在2020年举办F1比赛
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

霍根海姆放弃在2020年举办F1比赛

Latest news

迈凯伦与海湾石油再次“联姻”
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻
55m

迈凯伦与海湾石油再次“联姻”

博塔斯：银石将是争冠道路上的“重大考验”
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

博塔斯：银石将是争冠道路上的“重大考验”

诺里斯：拆卸赛车比看Netflix更有意思
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

诺里斯：拆卸赛车比看Netflix更有意思

F1宣布在欧洲增设三场新赛事
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

F1宣布在欧洲增设三场新赛事

Trending

1
FIA F2

吉奥托：周冠宇实际表现优于积分榜排名

2
Formula 1

霍根海姆放弃在2020年举办F1比赛

Latest videos

《大奖赛伟大时刻》：汉密尔顿F1第一胜 03:00
Formula 1

《大奖赛伟大时刻》：汉密尔顿F1第一胜

《Grand Prix Greats》：迈凯伦的F1传奇 02:52
Formula 1

《Grand Prix Greats》：迈凯伦的F1传奇

《Le Grand Rendez-Vous》幕后花絮 05:20
Formula 1

《Le Grand Rendez-Vous》幕后花絮

《Le Grand Rendez-Vous》官方影片 05:59
Formula 1

《Le Grand Rendez-Vous》官方影片

西里尔·阿比特博尔做客《向未来看齐》 05:24
Formula 1

西里尔·阿比特博尔做客《向未来看齐》

Latest news

迈凯伦与海湾石油再次“联姻”
Formula 1

迈凯伦与海湾石油再次“联姻”

博塔斯：银石将是争冠道路上的“重大考验”
Formula 1

博塔斯：银石将是争冠道路上的“重大考验”

诺里斯：拆卸赛车比看Netflix更有意思
Formula 1

诺里斯：拆卸赛车比看Netflix更有意思

F1宣布在欧洲增设三场新赛事
Formula 1

F1宣布在欧洲增设三场新赛事

伊莫拉、纽伯格林、波尔蒂芒将取代美洲四场比赛
Formula 1

伊莫拉、纽伯格林、波尔蒂芒将取代美洲四场比赛

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权