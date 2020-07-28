迈凯伦与海湾石油再次“联姻”

与Motorsport.com上周预测的一样，迈凯伦已经与海湾石油公司达成了一项协议，该协议将涵盖其F1车队和超级跑车公司。

去年年底，巴西政府以削减成本为由，出面终止了巴西石油公司Petrobras与迈凯伦的合作协议，因而才有了本次合作。

本周末的英国大奖赛上，海湾石油的标识将出现在迈凯伦赛车的引擎盖和后视镜上，以及车手和维修区团队的工作服上。

迈凯伦车队首席执行官扎克·布朗表示：“我们很高兴欢迎海湾回到迈凯伦，以令人激动的新合作伙伴关系，让两个标志性的品牌能够再次团聚。海湾石油是迈凯伦历史的一部分，并以其在行业中的创新和卓越技术而闻名，这与迈凯伦完美契合。我们期待本赛季一起开始我们的合作伙伴关系。”

海湾石油公司首席执行官迈克•琼斯补充道：“这是一次令人非常兴奋的合作伙伴关系，把海湾石油品牌带回了精英汽车赛事。海湾石油和迈凯伦过去取得的成就，已经成为非凡的故事并载入史册。现在我们再度携手，共同谱写这段非统寻常合作伙伴关系的新篇章。“

迈凯伦与海湾石油首次携手是在1968年，并在F1和运动车赛事中合作，直到1973年。期间，双方在大奖赛和Can-Am赛场赢得胜利。