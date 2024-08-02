迈凯伦与斯戴拉续约多年

迈凯伦宣布与其F1车队领队安德雷亚·斯戴拉续签多年合约，巩固了这位带领车队取得突出战绩的意大利人在车队内的地位。

随着安德雷亚斯·塞德尔在2022年底加入奥迪负责从索伯接受车队的项目——但刚刚与近期“下课”，原先担任竞技总监的斯戴拉临危受命成为这支英国车队新的管理者。

迈凯伦尽管在2023赛季初经历了困难，但从赛季中开始扶摇直上，进入2024赛季后更是成为赛道红牛最有力的竞争者之一。

兰多·诺里斯在今年迈阿密大奖赛中获得了个人首个分站冠军，第二年参赛的奥斯卡·皮亚斯特雷也在匈牙利首次品尝F1胜利的滋味。前14场比赛过后，迈凯伦在制造商年度积分榜上相差领先的红牛42分，理论上有机会争夺本赛季的年度冠军。

“能成为迈凯伦F1车队的一员是我的荣幸，能继续担任车队领队一职让我荣幸之至，”斯戴拉表示。“在过去的一年半里，我们取得了长足的进步，但要想始终保持领先地位，我们还有很多工作要做，这将是一个令人激动的挑战。”

“成功来自于车队的协同合作，我很喜欢我的角色，这让我能够帮助发掘个人才能，赋能同事们朝着车队的目标共同努力。我感谢扎克对我作为领导者的信任，感谢我的整个领导团队和车队所有同事一直以来的合作与支持。我为我们能继续共同取得成就而感到兴奋。”

迈凯伦拥有当前赛道上最年轻的车手阵容，而诺里斯和皮亚斯特雷都与车队签下了长期合约。加上斯戴拉的续约，确保了沃金团队有稳定的未来。

迈凯伦车队CEO扎克·布朗认为斯戴拉“出色的领导力、专业知识和他在车队及F1受到的尊重”是带领车队继续追求重夺世界冠军的绝佳人选。

他还补充说：“他作为领队对迈凯伦F1车队的影响深远，不仅体现在我们的赛道成绩上和车队的发展轨迹上，还体现在他对我们的文化和思维方式的发展上。”