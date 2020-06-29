迈凯伦与巴林银行达成1.5亿英镑贷款协议

受到新冠肺炎疫情对于经济造成的负面影响，拥有F1车队和公路汽车业务的迈凯伦集团也遭受了沉重的打击。

然而，当一批债权人拒绝了其通过发行其经典赛车收藏和房产等证券来筹集资金的计划后，该英国公司希望通过对其业务进行再融资，从而克服短期困难的尝试碰了壁。

形势紧急之下，迈凯伦近日向法庭起诉，要求允许其继续实施计划。相关文件显示，如果这家英国公司被阻止再融资，那么它或将面临重大问题。

迈凯伦方面表示，如果7月17日之前不能筹集到2.8亿英镑，甚至还将面临破产的风险。

“拟议的交易将使迈凯伦集团能够获得所需的额外流动资金，以确保集团能够持续经营到2021年。” 法庭文件写道，“这将为集团债权人带来重大利益（可化解现金流危机和防止价值破坏性破产）。"

在成功地使其案件快速通过法院的同时，迈凯伦还就申请贷款一事与巴林国家银行展开了单独谈判。

拥有迈凯伦56%股份的巴林国家财富基金Mumtalakat控股公司持有NBB 44%的股份。周一，NBB向巴林股市发布了一份声明，证实已同意并签署了这笔贷款。

该声明表示：“巴林国家银行特此向市场确认，有关1.5亿英镑融资的所有必要审批均已通过，并已经签署最终文件。”

伴随着本周新赛季将从奥地利开始重启，车队运作将重新恢复，这笔贷款也将暂缓迈凯伦的燃眉之急，同时为其继续通过其他再融资计划筹集所需资金争取余地。

翻译/小飞侠

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