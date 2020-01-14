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迈凯伦不指望在2020年取得2019式“巨大的进步”

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迈凯伦不指望在2020年取得2019式“巨大的进步”
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2020年1月14日 下午11:32

近日迈凯伦CEO扎克·布朗表示，他并不期望2020年车队全新的赛车取得如上个赛季一般“巨大的进步”。

在与本田共同经历了动荡的三个赛季后，2018年首次与雷诺建立合作的迈凯伦在车队积分榜上排名第六。但在上个赛季，英国车队出人意料地在车队积分榜上一跃升至第四。

这意味着迈凯伦也击败了其引擎供应商雷诺。同时卡洛斯·塞恩斯还凭借在巴西大奖赛上升至第三，打破了车队自2014年以来的领奖台荒。

在去年Autosport国际汽车运动展上说，布朗表示迈凯伦曾预料到其2019年会有一辆“不错”的赛车。在今年的车展期间，英国人也透露车队对于2020年的新车感觉相当良好，但也深谙向几支常年领先的车队发起挑战不会在“一夜之间发生”。

“我们需要保持进步，”布朗表示，“显然，从2018年到2019年，我们迈出了一大步。”

“部分原因是我们在2018年太窘迫了，很难在2019年不迈出一大步。所以我认为从2019年到2020年不会出现同样的情况。”

“规则非常、非常的相似，所以我认为排名不会有太大的不同。某些地方可能会有一些惊喜。我们也希望威廉姆斯能变得更强一点，看到他们去年那样的表现并不让人好受。所以希望他们能加快步伐。”

“就我们而言，我们仍然是一支年轻的团队。詹姆斯·基并没有参与开发去年的汽车，但操刀了今年的。所以让我们等着瞧它是什么样子。安德里亚斯·塞德尔也是去年年中才加入车队的。”

 “真的，我们需要做的是让一切更井井有条，更适应比赛，取得一个良好的开端。2021年的车已经在风洞里测试了，我们对2020年的赛车也感觉相当好。”

“我们只需要保持低调，并且清楚这不会在一夜之间发生。我们会有一些美好的周末，也会有一些糟糕的周末。但希望我们能继续进步。”

2020年，迈凯伦延用了卡洛斯·塞恩斯和兰多·诺里斯的组合。布朗表示，两人之间的关系是2019年“最佳的部分”。

 “他们之前并不认识彼此，当我们第一次介绍他们的时候，我想就像卡洛斯在一次采访中说的，兰多有点害羞，但是他们在赛场上相处得很好。”布朗透露，“我并不紧张，不像哈斯车队的那对搭档，当他们在跑道上或其他人旁边时，我就会紧张。”

“他们赢得了真正的尊重，但他们也真的很努力地在相互较量。他们和赞助商也合作得很好，我想所有的车迷都很喜欢他们。”

“在F1的全新时代，以一种更自然的方式揭露F1所发生的事情，这相当棒。”

翻译/小飞侠

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