迈凯伦不担心诺里斯会投奔F1竞争对手

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诺里斯在今年早些时候签署了一份全新合同，与迈凯伦续约至2025年年底。然而，随着迈凯伦前领队安德雷亚斯·塞德尔转投至索伯，已有一些猜测认为瑞士车队或将在2026年更名为奥迪时尝试“挖角”诺里斯。

迈凯伦首席执行官扎克·布朗意识到，诺里斯的速度是他对于竞争对手而言充满吸引力的原因之一。但同时他也认为沃金团队完全有理由提供让英国人继续留在车队所需的一切。

当被问及是否担心迈凯伦会由于无法取得足够的进步而最终失去诺里斯时，布朗回应道：“不，因为我相信我们会给他一辆获胜的赛车。我们和他签了长期合同。我认为他在车队里感觉很自在。”

“这不包括我们给自己施加的压力，因为我们不想只是给他一辆胜利的赛车，我们也想给自己一辆胜利的赛车。所以我认为我们有足够的空间去实现这一目标。他知道我们正在经历的旅程，也已经接受了我们正在进行的旅程，我认为现在担心还为时过早。”

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Erik Junius

布朗明白并非所有来自初级赛事的明星车手都能在进入F1后闪光，但他认为诺里斯从始至终就给人们留下了深刻的印象。

“他一路走来的每一步都给了你一个理由，让你相信他会在下一步变得更出色，”布朗补充道。“但我们看到一些车手一直都很出色，然后当他们进入顶级比赛时，你不知道是他们自己还是环境的原因。比如扬·马格努森，对吧？他在所有初级赛事都很出色，但在F1却不太成功。还有约斯·维斯塔潘常常在任何方面都是数一数二的，但在F1却表现不佳。”

“兰多在所有方面都很出色，并且这在F1中很奏效。事实上，我认为我最高兴看到的不仅仅是纯粹的速度，而是他犯的错误是如此之少，而他的赛车技术又是如此强大。看着兰多，第一年，他就有速度，但可能没有完全施展拳脚。现在他很不赖，但当你在比赛时，他可是个强硬的角色。“

布朗也相信，诺里斯和他即将到来的新队友奥斯卡·皮亚斯特里之间的关系会很密切。

“我认为兰多是发车区最快的车手之一，我预计奥斯卡会很接近，” 美国人如是说。“我希望奥斯卡能有机会击败他，反之亦然。这显然是你希望看到的，对吧？两个车手紧咬对方，你来我往。”

翻译/小飞侠