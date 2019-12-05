车队将不被允许在冬季测试中遮盖赛车

国际汽联世界汽车运动理事会在本周三召开会议，对新赛季F1规则的修改进行了审批。虽然没有大改动，但涉及了一些细节内容。

其中同意修改的一处是：“对于冬季测试期间制止遮挡赛车的措辞，以便让这些活动对媒体和车迷更有吸引力。”

一直以来，F1规则只提到禁止车队在大将赛周末里用幕布把赛车遮住。但是在测试阶段，尤其是新车发布后的两轮季前测试，只要赛车遇到问题后停在赛道上，车队就会火速派出技师赶到现场，第一时间罩上幕布。并且在赛车被拖回维修区时，也会有人员移动挡板在拖车四周围住。这么做为了防止赛车细节被拍下或被竞争对手看奥。而赛车不出场时，车房更会紧闭。但是随着新规则的出台，车队今后必须在测试期间向观众、对手、媒体展示赛车。

另外，国际汽联也同意对于格子旗的出示意味着比赛结束规则的强调。这是由于今年的加拿大大奖赛，受到邀请的加拿大名模Winnie Harlow提前一圈挥舞了格子旗，引发了比赛结果的困惑。此后，国际汽联启用了格子旗信号系统，试图规避问题，但是不料在日本大奖赛中电子系统故障导致格子旗信号提前一圈显示，让比赛缩短了一圈。因此，最终反复斟酌之后，仍将以真实的格子旗出现的时间作为比赛结束的信号。

其他修改包括重新定义了关于赛事期间燃油抽样和测试相关的措辞，以便加入参考说明。同时，国际汽联确认从2021赛季起分别将由BBS、Magneti Marelli和Bosch三家公司提供标准的车轮毂、燃油启动泵、高压燃油泵和输油管。

2019赛季中存在争议的，还有车手错过赛车称重就受到严厉处罚的规则。皮埃尔·加斯利和塞尔吉奥·佩雷兹分别在巴库和奥斯汀意外错过称重，而被罚从维修区开始比赛。红牛和Racing Point都对此提出了强烈抗议，认为处罚机制存在问题。因为如果赛车真的远远低于最低重量，受到的处罚反而比从维修区起步更轻。

如今在WMSC审批通过的新版2020年规则里，相关规则得到调整。从新赛季开始，如果有车手错过赛车称重且车队继续在他的赛车上进行作业，事件仅仅会“被上报赛会干事”，由他们决定给予哪一种处罚。