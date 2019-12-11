越南大奖赛公布更新版赛道布局图

Motorsport.com在上周报道过这条河内街道赛道对最后一个路段进行了调整并增设一个弯角，从原来的22个弯变为23个弯，从而在单圈总长度上增加至5.607公里。

本周三，越南大奖赛主办方对外揭示了调整后的赛道布局图。修改之处之一是在原先17、18号弯之间的弯路路段，增加了一个弯角。

但是真正结构上的改变，是倒数第三个弯至最后一弯之间的路段。修改之后，赛车驶出倒数第三个弯之后向右的角度大于之前，随后倒数第二个弯变为接近90度的调头，从而也为进入最后一弯打开了更大的角度，同时该路段拓宽15米。

越南大奖赛主办方透露，这一修改是基于逻辑和地理原因，而且得到了国际汽联和F1方面的权力支持。就此，河内赛道将成为举行新加坡大奖赛的滨海湾赛道之后，又一条拥有多达23个弯角的赛道。

第一届越南大奖赛贝定为2020赛季的第三场比赛，将于4月5日在河内举行。