越南大奖赛为F1赛道增设弯角

通过对于赛道最后一段的调整，河内街道赛道的总弯角数将增加至23个，并且赛道长度也将从原来的5.565公里延长至5.607公里。

越南大奖赛公司首席执行官Le Ngoc Chi表示，这一调整是根据国际汽联和F1的要求而做出了。

“我们在22和23号弯的地方做了一点调整。” 她向Motorsport.com透露， “这是一条街道赛道，你必须根据该区域的实际地理条件进行调整，确保它符合国际汽联和F1的每一项要求。”

“我们与国际汽联和F1保持着紧密的合作，以确保我们所做的每一件事都能确保车手的安全，同时还能创造出所有令人兴奋的弯角，让车手施展他们的车技。”

“新的(布局)的形状很快就会出来，每个人都会看到变化很小，但它增加了一个额外的弯角。它没有太多的不同，不过可以确保是安全的，这是最重要的。”

正如这些独家照片所显示的，新河新赛道的建设工作正在顺利推进。当下的重点是完成赛道表面的铺设。同时Chi确认一切都在按照计划进行。

“我们完全在正轨上，我们取得的进展非常好，”她说。“这条赛道将在今年年底建成。一部分建在现有的街道上，另一部分是从零开始建造的——所有新建的部分都已经完成了。”

“目前这两部分都在铺设沥青，需要铺设很多层，我们希望能在今年年底前完成。一旦我们完成，我们将开始铺设涂层。”

“从明年1月到3月底，我们有大约3个月的时间来完成这项工程。听起来无论对于任何一条赛道，这段时间对于铺设涂层来说都太冗长了。但我们希望能有缓冲，容不得任何的延迟。它必须完成。所以三个月对我们来说是合适的时间。”

越南将于明年4月5日首次举办F1大奖赛。

翻译/小飞侠