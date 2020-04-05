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Formula 1 / 特别专题

《赛车英雄》：马萨回忆法拉利助他取得大突破

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Translated by: Frankie Mao
2020年4月5日 下午10:09

由Manish Pandey执导的专题电影《赛车英雄》完整版已经可以在Motorsport.tv上观看。电影中，四位赛车界传奇人物分享了他们的成功、失败、个人困难和危及生命的事故。今天，我们来听一听菲利普·马萨讲述他在法拉利取得的大突破——让他得以参加F1。

马萨在他的F1生涯中取得过11场大奖赛胜利、41次领奖台完赛成绩、16个杆位和15个最快单圈。他在2008年世界冠军角逐中以一分惜败，在英特拉格斯进行的最后一场比赛的最后一圈里被迈凯伦的刘易斯·汉密尔顿击败。

在本段剪辑中，马萨揭示了他是如何与法拉利建立联系的，以及他如何对所有人保密，除了他的直系亲属。

“我在同一年里赢下了意大利和欧洲（雷诺方程式2.0）锦标赛冠军，”马萨说，“所以那时很多人都试图与我签约。有个人安排了我到马拉内罗与法拉利会面。我当时并不知道，他们其实关注着我的一举一动：测试、遥测数据、比赛和一切。”

“然后他们说‘OK，我们现在要做的就是与你签约，让你成为法拉利的年轻车手’——他们此前从没有这么做过——‘但是你不能告诉任何人，这件事情必须保密。’”

Felipe Massa

Felipe Massa

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“所以我与法拉利签了一份为期八年的合约，而我谁都不能告诉！只有我的家人。那真心难。”

“接着我代表索伯比赛，仍然用的是法拉利引擎。后来我接到一通电话说，法拉利已经做了决定，他们决定启用我。所以2006年我就为法拉利比赛了。对我，那就像梦想成真了。”

《赛车英雄》可以在Motorsport.tv上观看。 这部长达111分钟的电影由获奖无数的电影《塞纳》的创作者Manish Pandey编剧和导演，以影像档案和一手资料的方式，把我们主人公的故事编织在一起。

观看这部电影，请以每月$ 4.99 /€4.50 /£3.99的价格订阅Motorsport.tv。

https://motorsport.tv/motorsporttv/video/heroes-full-movie/30339

 

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