《赛车英雄》：哈基宁回忆F1生涯最黑暗的日子

哈基宁在他的F1生涯里留下诸多闪光点：两个车手世界冠军、20场大奖赛胜利、26个杆位和25个最快单圈时间。但是，“飞翔的芬兰人”的所有成，都是在1995年11月10日这个对他来说最黑暗的一天之后所取得。

在周五排位赛中，他的迈凯伦-梅赛德斯赛车在通过那条街道赛道最快的弯角Brewery Bend时左后轮胎漏气。他以大约120英里/小时的速度撞到了轮胎墙，而他头盔撞到了驾驶舱的侧面，导致颅骨骨折。赛道医务人员必须先进行紧急气管切开术，然后才能将昏迷的他运送到皇家阿德莱德医院。

在影片中，他向《赛车英雄》的其他主角菲利普·马萨，汤姆·克里斯滕森和米歇尔·莫顿讲述了他在康复过程中的经历和他面对的挑战……

“我在1995年遭遇的事故是一个很大的挑战。事情发生在澳大利亚的阿德莱德，我当时在直道上全速挺进。就在我进入弯角时，轮胎没有爆裂，只是噗的一下，很快就失去了压力。

“然后赛车开始翻过来，我显然失去了控制。出弯的地方有一个巨大的路肩，我当然就撞到了路肩上，而后赛车又弹了好几次。我撞到了侧边。

“我昏迷了几天。然后，当我醒来后，可怕的事情开始了。你开始意识到（事故）“噢，我的天哪”。我的头狠狠地撞了一下，以至于我失去了对半侧脸的控制，因为神经受到了伤害。因此当我睡觉时，他们必须用胶带遮住我的一只眼睛，这样才能闭起来。

“然后是他们开始做测试的时候，看你是否可以正常地闻出气味，味觉是否正常。我在那里待了五个星期，我的女朋友飞到澳大利亚来陪我。”

Mika Hakkinen, Felipe Massa, Tom Kristensen, Michele Mouton Photo by: Motorsport.com

随后在接受《GP Racing》杂志采访时，哈基宁被问到他是否认为那次事故让他的速度慢了下来。

他回答说：“不，我认为我不会更快，但我想我的职业生涯可以走得更远。

“这对我有影响。它让我意识到，当这样的事故发生时……在F1里，这样的事故任何时候都可能发生，因为赛车是危险的。它让我想到，只要我赢得世界冠军，‘嗯……不要把运气都用完了。’”

《赛车英雄》可以在Motorsport.tv上观看。 这部长达111分钟的电影由获奖无数的电影《塞纳》的创作者Manish Pandey编剧和导演，以影像档案和一手资料的方式，把我们主人公的故事编织在一起。

观看这部电影，请以每月$ 4.99 /€4.50 /£3.99的价格订阅Motorsport.tv。

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