塞恩斯解释他对摩纳哥策略暴怒的原因

在天气变化的摩纳哥比赛中，塞恩斯在天晴的第一阶段里，被夹在第三的埃斯特班·奥康和刘易斯·汉密尔顿之间，后者在第33圈被梅赛德斯召唤进站。作为应对，法拉利选择在下一圈让塞恩斯进站，以避免被英国人通过早进站完成“undercut“。

然而，这一举措也令西班牙人丧失了向第三的埃斯特班·奥康发起挑战的可能性——从而追求他在艰难的2023赛季以来的首个领奖台。

这引起了塞恩斯的愤怒回应，并在当时认为法拉利的召唤是“软弱的”，因为他更想要的是登上领奖台，而不是保住第四名。

比赛结束后不久，塞恩斯便为自己的暴怒道了歉，并在本周末的西班牙大奖赛之前解释了自己当时的想法。

当被Motorsport.com问及他与法拉利的分歧是否该归结于自己的心态比车队更激进时，他回应道：“我认为这是一个公平的评价。我想我真的很想登上领奖台，所以可能会冒险继续使用硬胎。”

“但我也完全理解车队的立场。梅赛德斯和我们在车队积分榜上争夺名次，刘易斯在后面，他刚刚在赛道上用硬胎完成了一个非常快的出场圈，我们必须保护自己的位置不受他影响。”

“那个时候，当我在埃斯特班后面离开维修站时，我感到非常沮丧。”

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, in the Thursday press conference Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

塞恩斯补充表示，虽然他很生气看到奥康保持领先，并出人意料地为Alpine拿到了领奖台，但他很快在工作汇报时明白了车队当时的立场。

“在他们向我解释他们这么做的理由和原因后，我就完全理解了。只是我当时的心态可能和他们不一样。我只是把更多的精力集中在用硬胎继续坚持，也许是为了赶上雨，试图等到一从安全车，试图抓住任何能让我登上领奖台的机会，但最终我们永远不得而知。”

在2022年出现了一系列失误之后，法拉利在休赛期对其策略团队进行了几次调整，其中包括将首席策略师伊纳基·鲁埃达调回马拉内罗工厂。

当被问及他是否看到了策略部门的任何进步时，塞恩斯表示工作仍在进行中。但他认为车队的比赛速度不够理想，是造成他和队友查尔斯·莱克勒克在比赛中名次倒退的更主要原因。

“我想说的是，这个部门一直在进步，我认为我们取得了很大的进步，只是今年对我们来说并不容易，”西班牙人解释道。

“当你一整年以正常的比赛速度——比我们的排位赛速度较差一些——在发车区靠前的位置开始比赛，我们的比赛执行总是会受到质疑和批评，因为你总是在退步。这使得前六场比赛更加难以评估和判断。我觉得车队确实正在尽其所能令这个部门变得尽可能强大。但就像所有事情一样，我们还有改进的余地，并且正在努力。”

翻译/小飞侠