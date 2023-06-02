塞恩斯解释他对摩纳哥策略暴怒的原因
卡洛斯·塞恩斯表示，比法拉利车队更激进的策略心态是导致他在摩纳哥大奖赛中无线电暴怒的背后原因。
在天气变化的摩纳哥比赛中，塞恩斯在天晴的第一阶段里，被夹在第三的埃斯特班·奥康和刘易斯·汉密尔顿之间，后者在第33圈被梅赛德斯召唤进站。作为应对，法拉利选择在下一圈让塞恩斯进站，以避免被英国人通过早进站完成“undercut“。
然而，这一举措也令西班牙人丧失了向第三的埃斯特班·奥康发起挑战的可能性——从而追求他在艰难的2023赛季以来的首个领奖台。
这引起了塞恩斯的愤怒回应，并在当时认为法拉利的召唤是“软弱的”，因为他更想要的是登上领奖台，而不是保住第四名。
比赛结束后不久，塞恩斯便为自己的暴怒道了歉，并在本周末的西班牙大奖赛之前解释了自己当时的想法。
当被Motorsport.com问及他与法拉利的分歧是否该归结于自己的心态比车队更激进时，他回应道：“我认为这是一个公平的评价。我想我真的很想登上领奖台，所以可能会冒险继续使用硬胎。”
“但我也完全理解车队的立场。梅赛德斯和我们在车队积分榜上争夺名次，刘易斯在后面，他刚刚在赛道上用硬胎完成了一个非常快的出场圈，我们必须保护自己的位置不受他影响。”
“那个时候，当我在埃斯特班后面离开维修站时，我感到非常沮丧。”
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, in the Thursday press conference
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
塞恩斯补充表示，虽然他很生气看到奥康保持领先，并出人意料地为Alpine拿到了领奖台，但他很快在工作汇报时明白了车队当时的立场。
“在他们向我解释他们这么做的理由和原因后，我就完全理解了。只是我当时的心态可能和他们不一样。我只是把更多的精力集中在用硬胎继续坚持，也许是为了赶上雨，试图等到一从安全车，试图抓住任何能让我登上领奖台的机会，但最终我们永远不得而知。”
在2022年出现了一系列失误之后，法拉利在休赛期对其策略团队进行了几次调整，其中包括将首席策略师伊纳基·鲁埃达调回马拉内罗工厂。
当被问及他是否看到了策略部门的任何进步时，塞恩斯表示工作仍在进行中。但他认为车队的比赛速度不够理想，是造成他和队友查尔斯·莱克勒克在比赛中名次倒退的更主要原因。
“我想说的是，这个部门一直在进步，我认为我们取得了很大的进步，只是今年对我们来说并不容易，”西班牙人解释道。
“当你一整年以正常的比赛速度——比我们的排位赛速度较差一些——在发车区靠前的位置开始比赛，我们的比赛执行总是会受到质疑和批评，因为你总是在退步。这使得前六场比赛更加难以评估和判断。我觉得车队确实正在尽其所能令这个部门变得尽可能强大。但就像所有事情一样，我们还有改进的余地，并且正在努力。”
翻译/小飞侠
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