调校细节帮助博塔斯在阿尔法·罗密欧进入状态

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博塔斯指出，在梅赛德斯时，有时理论上最快的调校并不能让他得到驾驶乐趣。因为这种调校通常很可能是依据队友刘易斯·汉密尔顿的喜好，并不适合博塔斯的驾驶风格。芬兰人表示阿尔法·罗密欧为他提供了一个很好的起点，然后他可以在此基础上进行改进。

“我觉得在过去，理论上最快的调校经常并不一定是最好的、或最容易驾驶、或最适合（我）驾驶风格的，”他说，“但是现在，我觉得对我来说至少调校更匹配一点。我们认为调校的起点在理论上已经是最佳调校，赛车的操控相当好。接着我们在那个基础上进行精调后，就变得更好了。”

被问到有没有觉得自己今年在阿尔法·罗密欧驾驶赛车感觉更好，博塔斯回答说：“这很难衡量，因为显然今年一切都是新的。不过就我在赛车里的感觉来说，我觉得非常舒服。我想说可能在摩纳哥，尤其是巴库，它们都是很难驾驭的赛道。“

”我觉得自己作为一名车手，作为一个个体来说，还没有达到巅峰。对我来说，还没有。所以我还在学习。这就是这项运动的魅力，只要你依然想要学习。我想也取决于氛围、环境等所有因素。是的，对我来说，都有作用。我非常喜欢这辆赛车，我可以真的按照自己想要的方式去调校。”

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

此前，博塔斯之前表示，高速状态下的稳定性是阿尔法·罗密欧赛车的弱点。不过，他声称现在问题已经得到解决。

“用了新升级套件后，我想是在巴塞罗那，情况显然变好了。现在基于模拟器和模拟工作，我们在低速到高速的平衡方面上还有相当大的差距。所以在那些最高速的弯角，或多或少有转向过度的现象。这是我们还在努力解决的问题。尤其是对未来而言，我觉得这更是个空气动力学和赛车设计方面的问题。”

同时，博塔斯承认他不知道赛车这周末的表现会怎么样。

“现在理论上很难讲。老实说和每支中游车队一样，至少看起来大家的表现都起起伏伏，我们也是如此。不过，可以回到一条非街道赛道、像这样更高速的赛道真心不错，能够看看我们的升级套件在这样的赛道上表现怎么样，我们觉得应该比赛季初有进步。所以大家拭目以待吧。”

昨天在干地上进行的英国大奖赛第二节自由练习里，博塔斯和周冠宇分列第11和15位。