谁将在阿斯顿·马丁代替维特尔？

维特尔宣布退役的消息让整个车手市场“绯闻季节”翻了天,也开启了一系列可能会影响到多支车队的选择可能性。

重要的事实是,阿斯顿‧马丁目前并有一个确切的计划。虽然维特尔会选择退休的可能性一直存在,而且显然也是最近几周这位前世界冠军和车队老板劳伦斯‧斯特罗尔讨论的主题,但他们也讨论了延长合约的相关条款。

显然车队不可能无休止地等维特尔做决定,不过直到这周德国人才明确表达了退役的意图。在这种情况下,寻找新车手的行动正式开始。

最终,这是斯特罗尔来做决定。不过他会考虑高级管理层的意见,包括车队领队迈克‧克拉克、技术总监安迪‧格林、运动总监安迪‧斯蒂文森和性能总监汤姆‧麦卡洛。

毫无疑问,阿斯顿‧马丁面对一个特殊情况,那就是另一辆赛车里坐着兰斯‧斯特罗尔,做任何决定都不可避免地要考虑到这种复杂环境。选择维特尔时,老斯特罗尔知道自己得到的是一位世界冠军,同时也是一位具有团队精神的车手,这可能会给他的儿子带来一些好处。

此外,阿斯顿‧马丁是一家汽车制造商,所以也有市场方面的考量。当初选择维特尔,也是看重他可能带来的正面公关效应。不可避免的是,如果可能的话,斯特罗尔想要一名知名度高的车手,比如一名现成的优胜者。

Nico Hulkenberg, Aston Martin Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

尽管也有其他的人选,名单上符合逻辑的第一个名字的必须是后备车手尼科‧霍肯伯格。霍肯伯格曾在2011、2012、2014、2015和2016年印度力量时代为车队效力。2020年,他重回赛场,以替补身份代表Racing Point出战了三次;并在本赛季头两场比赛中替代维特尔为阿斯顿‧马丁出场。下周,他也将为阿斯顿‧马丁在匈牙利进行倍耐力的测试,那将给他在赛道上与AMR22磨合的宝贵机会。

霍肯伯格是自由身,车队可以很容易地和他签下2023年为期一年的合同,同时为2024赛季积极选人,而车队对他也很熟悉。霍肯伯格三周后就将年满35岁,只比维特尔小不到两个月。不过正如我们近年来所看到的,如今的车手40岁都能参加比赛。

接下来的几周里,他也可以继续作为备用选择,车队可以尽情寻找其他选项,但可能最终决定至少对2023赛季,还是他最合适。不过,他真的是车队想要的人吗?

另一个明显的人选是费尔南多‧阿隆索。在聘请维特尔之前,斯特罗尔就对西班牙人很有兴趣。他符合是一位世界冠军、能带来丰富的技术知识这些条件,以及拥有斯特罗尔认为阿斯顿‧马丁需要的市场效益。如果阿隆索离开Alpine,就会为奥斯卡‧皮亚斯特雷带来席位,那么Alpine也会因此感到高兴。

这样做的缺点是,阿斯顿‧马丁中的一些人可能担心阿隆索会带来某些不利影响。阿隆索向来容易引发混乱,只顾自己的利益,而这就不适合来与兰斯‧斯特罗尔做队友。

Fernando Alonso, Alpine F1 Team, is interviewed after the race Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

尽管这么说,阿隆索的这一名声可以追溯到他在迈凯伦-本田的日子,最近两年他在Alpine大体上保持乐观。

如果不是阿隆索,那又会是谁呢?目前合约将要到期,又可能会把加入阿斯顿‧马丁视作提升的知名车手寥寥无几。亚历山大‧阿尔本是一个。他可能成为一个有意思的选择。他显然符合不会给队友捣鬼这一标准。

米克‧舒马赫在哈斯的合约也即将结束,而毫无疑问维特尔会为自己的门徒唱赞歌。选择米克也会获得巨大的市场效益。不过,这位年轻人真的已经凭实力赢得阿斯顿‧马丁团队的信任了吗?还有,他会愿意切断自己和法拉利的联系吗?

另一个可能的人选是丹尼尔‧里卡多。里卡多理论上和迈凯伦还有合同。不过,他可能要不被迈凯伦踢走,要不根据一种对所有人都好的“可控机制”,得到阿斯顿‧马丁的合约。这样会给科尔顿‧赫塔或者其他迈凯伦想要晋升的车手空出一个席位。里卡多符合很多条件,不过阿斯顿‧马丁真的想要一位在迈凯伦表现如此挣扎,并且没有多少明显迹象显示会触底反弹的车手吗?

如果阿斯顿‧马丁不要阿隆索,那也不会要皮亚斯特雷。斯特罗尔可不想要一位竞争对手车队的门徒,把他训练成熟,然后送回Alpine和前领队奥特马尔·萨弗诺儿那里去……还有一位新人也许会成为大家的冷门:尼克‧德弗瑞。德弗里斯和围场紧密相关,最近代表威廉姆斯和梅赛德斯跑的FP1也为他提供了不少助益。

Nyck de Vries, Test and Reserve Driver, Mercedes AMG, arrives into the paddock Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

他在阿斯顿‧马丁的候补车手名单上,如果霍肯伯格不在,那就是他出场。所以,他和马丁是有某种合约在的。今年,马丁还有两次在FP1派新车手出场的机会,在这个时间里可以对德弗瑞进行评估。

别忘了,车队用的是梅赛德斯引擎,斯特罗尔和托托‧沃尔夫之间也有各种联系,能让交易轻松进行。梅赛德斯要让德弗瑞和车队解决掉合约问题后转会马丁是很容易的事。所以斯特罗尔可以在不受任何条件限制的情况下获得德弗。

事情将以何种方式解决令人充满期待。