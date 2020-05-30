谁会前往雷诺接替里卡多？维特尔、阿隆索还是其他人？

随着塞恩斯将转投法拉利，而里卡多将到迈凯伦接替西班牙人，雷诺空出了一个席位，也成为明年车手阵容的焦点之一。

那么哪些车手成为2021年加入该法国制造商的候选人？其对余下车手市场又带来哪些影响？

塞巴斯蒂安·维特尔

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

自从本月早些时候确认将告别法拉利后，四届世界冠军维特尔还没有发表过任何言论，让人对他接下来可能的举动好无头绪。

现在32岁的维特尔的赛车生涯仍有大把时光，却被认为可能就此退役，如果他不能得到第一集团的席位。

由于梅赛德斯已经有了刘易斯·汉密尔顿，不太可能考虑打造一个强大但可能产生问题的组合，维特尔最好的赌注似乎就是前往雷诺。

尽管被客户车队迈凯伦抢走里卡多实在无法给雷诺增光，但这支车队已经对其F1项目注入了巨大投资，目标在2022年新规则实施后重新为比赛胜利和领奖台而战。

过去十多年里维特尔一直处于领先集团，那样的话肯定是一个倒退。但目前雷诺是他眼前最实际的选择。

如果维特尔投奔Enstone的话，更多的会是长远的展望，成为雷诺F1项目重建的一部分。他会是他们渴望的明星人物，而且会成为埃斯特班·奥康绝好的导师。而且，雷诺也是少数实际上可能在薪资水平上满足这位四届世界冠军要求的车队。

2019年之后，维特尔和雷诺都有些垂头丧气。如果双方在2021年合作的话，可以试着携手恢复自己的名声。

费尔南多·阿隆索

Fernando Alonso, Renault R25, leads Michael Schumacher, Ferrari F2005 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

与雷诺“绯闻”最密切的对象就是两届世界冠军、目前的F1编外人员费尔南多·阿隆索。

2005和2006年，阿隆索在第一次为雷诺效力的4年时期，赢得了他的两个F1世界冠军头衔。在迈凯伦度过了以不欢而散告终的一年后，他在2008和2009年回到法国车队。

阿隆索在迈凯伦度过了苦难的4年后，在2018年底带着失落离开了F1，但是他始终表示对新规则实施后回归F1持开放态度。

“三进宫”雷诺的话肯定会成为阿隆索在F1的告别演出，因为他已经年近四十。但那也会让他有机会为他在这项运动中的传奇经历添砖加瓦，如果他能帮助法国车队重返前列。

阿隆索拥有雷诺对其车手阵容渴望的星光，而且无疑是世界上最快的赛车手之一。但是过去他离开迈凯伦（两次）和法拉利时的戏剧性历史，会让车队对如何与他保持和睦关系存在一些疑问。

因为新规则的推迟，阿隆索也不得不忍受一个困难的2021赛季。对此，他先前表示很遗憾，因为F1亟需改变。

阿隆索回归他在21世纪初帮助过的从中游崛起成为F1世界冠军的车队，将会是一个绝妙的故事。这样的浪漫情怀是否足够拉拢他回归仍然拭目以待。

尼科·霍肯伯格

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

另一名被传“二进宫”雷诺的车手就是尼科·霍肯伯格，他在Enstone度过了3个赛季后，在去年年底离开。

霍肯伯格被舍弃，是为了给更年轻的奥康让道，但这位德国车手当时就强调不排除今后回到F1。近期，德国人表示他只对回来后能有竞争力感兴趣，而不是只为了增加场数。所以雷诺的前途可以对上号。

在霍肯伯格离开之后，双方的关系肯定需要一些修补，但如果那能让他有机会在中上游战斗，并且去完成等待多时的个人第一个领奖台目标，他肯定会接受。

如果维特尔或阿隆索都不为所动的话，那么雷诺很难在市场上为2021赛季找到比霍肯伯格更快的车手了。

周冠宇

Guanyu Zhou, UNI Virtuosi Racing Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

早在里卡多离开雷诺得到取人之前，车队领队西里尔·阿比特博尔就说起过在2021年提拔年轻车手的可能性。

此前曾是法拉利年轻车手项目成员的中国车手周冠宇，目前成了雷诺运动学院的领军人物。2019年从F3升入F2之后，周冠宇的表现给人留下深刻印象，他代表UNI-Virtuosi车队拿到5个领奖台完赛成绩和一个杆位，获得了年度第七名。

2020赛季开始后，仍然代表UNI-Virtuosi车队参赛的周冠宇将成为年度冠军的热门之一。不过，他只需要进入年度前四，就能获得参加F1必须的驾照积分。

雷诺由此可以证明其对年轻车手的信任，同时拿下重要的市场营销目标，因为中国是这家制造商希望拓展的重要市场。

此举对奥康也将是巨大的鼓舞，让他有机会在24岁就成为2021年雷诺的领袖级车手。如果他今年之后留在雷诺的话，可能会提出这个要求。

周冠宇可以为雷诺完成很多目标，但是他需要先拿到驾照积分，而那将意味着需要等很久才能确认任何事情。

克里斯蒂安·伦德嘉德

Christian Lundgaard Photo by: Renault Sport

另一名雷诺运动学院成员也可能有机会“竞争上岗”，他就是18岁的克里斯蒂安·伦德嘉德。

伦德嘉德虽然只在单座赛事里参加了三年多一点时间，但他每个阶段都表现出色。他赢得了两项F4级别的总冠军，又在去年的国际汽联F3锦标赛里取得年度第六。

丹麦人去年年底在阿布扎比参加了两回合F2比赛后，雷诺帮助他找到了2020年的比赛席位，他将代表领先集团的ART Grand Prix车队参赛。

不过，伦德嘉德肯定是雷诺所有选项中风险最大的，考虑到他尚且缺乏经验，但车队高层对他评价颇高。

同样的，他需要在今年获得F2年度前四才能获得足够的“超级驾照”积分。但是，一个出色的新秀赛季可以让他成为未来的考虑对象。

雷诺何时确定里卡多接替者？

维特尔离开法拉利的决定公布之后几天里，车手市场的流动极其快，但雷诺不太可能在近期做出最终的决定。

雷诺F1主管阿比特博尔在接受Motorsport.com发起的“向未来看齐”（#Thinkingforward）系列研讨节目采访时确认，车队不会在2020赛季开始前做出决定。

“我们的境遇更多的是花时间去收集正确的信息，以确保我们做出正确的决定，”他说，“因为或许下一个关于车手的决定将是一项重要的决定，在2021赛季加盟我们的车手很有可能将效力到2022年。”

“（并且）我们会知道是否我们的运动发展蓝图已经由于规则的变化而有所改变，我们的雄心壮志依然如初，而我们需要确保我们得到正确的车手。”

“我们想花一些时间来确保我们做出正确的决定。”