诺里斯：F1的罚分应当针对危险驾驶

比赛早期阶段，诺里斯由于涉嫌将塞尔吉奥·佩雷兹挤出赛道而受到了5秒的罚时以及扣除两个超级驾照积分的处罚。这使得他累被扣的积分达到了10分，相当逼近将自动禁赛一场的12分“警戒线”。

但幸运的是，鉴于其中的两个积分将于7月10日到期消除，诺里斯的累积罚分将在两周后的英国大奖赛前减少至八分。只不过这一数字直到十一月为止只会有增无减。

此前诺里斯的扣分项分别是两次无视黄旗，以及在上个月的阿塞拜疆大奖赛中，在红旗阶段未按要求进站。

但诺里斯表示自己的上述行为均没有严重到要被禁赛的程度，并认为罚分应该针对的是“使他人处于危险”的恶劣驾驶行为，而非普通的比赛事故。

“在巴库发生事故并出示红旗时，我在应该进站的情况下没有进去。但我没有伤害到任何人。事实上恰恰相反，我所做的一切都是安全的。为什么这样我就该被扣分？”在奥地利由于五秒罚时而失去了亚军大好机会，最终仅获得第三的诺里斯质问道。

“为什么如今我会因为把人挤进沙砾缓冲区而被罚分？所以我做不是很危险。我觉得也许在某些情况下，你应该就赛道上的一些恶劣竞争行为和所犯的错受到处罚。但有时候你只是作了其他车手也时不时会做的动作，它只是单纯地具有一定的危险性而已。”

“所以，如果你在黄旗下超车，做一些明显是违规的动作，会让人们处于危险之中，那么我能理解对车手扣分。如果这些累积起来，你就会被禁赛一场。但在我看来，对于我这样的小动作来说，这太愚蠢了。这不是F1应该有的样子，我希望其他人能支持我的观点。”

奥地利大奖赛的冠军，与诺里斯参加同场新闻发布会的马克斯·维斯塔潘也立刻挺身而出为诺里斯进行了“辩护”。

“比如说，你们罚了多少分？2分？所以如果发生了六起这样的事故，我不认为今天他的所作所为严重到该被禁赛。这是不妥当的，”红牛小将表示。”我的意思是，我自己也经历过，我也被扣过9或10分。判罚就是如此。但我不认为针对诺里斯的行为，当他累积被罚12分时，他就该被禁赛。我两年前就说过，我们应该研究一下这件事。”

翻译/小飞侠

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