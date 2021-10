为迎接明年的新规则,目前各车都在全力以赴地推进各项筹备工作。全新的设计将引入激进的地面效应,以帮助赛车在对抗时跑得更接近,从而使超车变得更为容易。

然而全新的空气动力学设计、巨大的下压力消减以及新的轮胎,将使2022赛车在操控上变得“不同寻常”。此前诺里斯已经通过模拟器驾驶注意到了这点。

英国人在自己新组建的LN Racing Kart车队的发布会上向Motorsport.com独家透露:“这是一辆驾驶起来非常与众不同的赛车。在某种程度上它不如本赛季的那么好。”

“但我希望其他车队也是如此。我们会看到,试图认为它很棒或者可怕的是没有意义的。你只需要尽你最大的努力,希望下赛季,我们能带着一辆好车参加季前测试。”

今年英国大奖赛期间,Liberty Media发布了一款2022年的概念赛车,令车迷们有机会提前一睹明年赛车的风采。

诺里斯透露,目前迈凯伦赛车的发展还没有到达制造阶段。但随着车队对新规定的了解不断加深,他可以看到设计图纸经常性地在进行调整。

“我们唯一看到过的一辆赛车就是银石的那辆,”诺里斯表示,“ 我们的工厂里甚至还没有一辆车。它还只是一幅画和一些图纸。”

“我不认为我们会在未来几个月看到它,也许要到明年才能看到。我们已经看到了下个赛季的一些图纸和设计,但每周都会有一些新的和不同的变化,因为这辆车有很多截然不同的地方。但每周要做出改变,并且让它变得越来越是很容易的。”

鉴于明年的测试仅限两周,使用模拟器对于确保各车队发挥新车的最佳性能将起到至关重要的作用。费尔南多·阿隆索表示,他预计即将到来的冬天将是他F1职业生涯中所经历的最激烈的。

当被问及2022年赛车表现的关键因素时,西班牙人表示:“我认为这更多地取决于我们的赛车在模拟器,以及冬季测试中的表现。”

“最终,在三到四场比赛之后,你希望能在赛车和规则上占据绝对上风。赛车的表现将决定你所获得的结果,正如我们现在看到的那样。”

“就适应而言,我认为这不会有太大的区别。只是一些工作会很艰苦,比其他任何一个冬天都要辛苦,因为我们必须和车队一起在模拟器上多花一点时间。”

翻译/小飞侠

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Rear wing and diffuser detail

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images