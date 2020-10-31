诺里斯道歉推送仅向汉密尔顿，他本无恶意

汉密尔顿在上周末的葡萄牙大奖赛中赢下打破F1历史纪录的第92场胜利后，诺里斯在评论中提到自己的同胞“驾驶着一辆应该赢下每一场比赛的赛车，他只需要击败一两个人”。

同一场比赛里，这位年轻的迈凯伦车手在开场后一度超过汉密尔顿上升到第三，此后处于竞争积分区中上游的行列，直到被Racing Point的兰斯·斯特罗尔在一号弯里撞到而损毁鼻翼，最后无缘前十名。

而就在周五练习，斯特罗尔与马克斯·维斯塔潘在相同地点发生过如出一辙的碰撞。失望的英国人认为加拿大对手“没有吸取教训”。

本周二，诺里斯突然在个人推特上为他的“粗心”评论发出了道歉。而这条推送引起了更多的回应，甚至有不了解F1的非主流英国娱乐明星抨击他对汉密尔顿“种族歧视”。不过也有人觉得他同时也为对斯特罗尔的评论表示歉意。

在周五的伊莫拉赛前新闻发布会上，诺里斯解释说他只是就关于汉密尔顿的言论道歉，并且他给后者发去了消息，因为他是无心的。

“这更多是关于刘易斯和他达到92胜的，我对此相当尊重。我只是没选好措辞来表达清楚，”迈凯伦车手说道。

“我道歉，我也向刘易斯本人道歉了，我给他发了消息。我不知道他当时是否知道，但是我那么说从来没恶意或轻视他。

“我尊重他取得的所有成绩，那无论怎么说都相当难以置信。只是我表达的方式不是我想要样子。我说了我要说的，我道歉了，我往前看。”

20岁的诺里斯是本赛季赛道上的三位英国车手之一。自从进入F1，他就给人留下了年轻、搞笑、亲切的好印象，也被认为是吸引年轻一代车迷的代表。

当被问到是主动想要道歉还是有人提醒时，他回答说：“那是我自己决定发的。没人逼我，甚至没有人向我提起过。

”甚至没有许多人注意到，但是我早上醒来，登上社交媒体，看到我说的话得到的不好的评论多过好的评论。

“我没想到会被那样理解或者带来不好的语境，特别是与刘易斯作对。我看到那是怎么变糟的，我感觉不好，我不是这样的人，对别人感到羞耻或不尊重这样的车手。我在早上决定发一条推特，表达我的歉意，同时给刘易斯发去消息，消除误会。”