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Formula 1 / Belgian GP 新闻

诺里斯退后五位发车

在斯帕排位赛里发生大撞车的兰多·诺里斯，虽然被准许参加比利时大奖赛，但因为更换变速箱而退后五位发车。

诺里斯退后五位发车

雨中的排位赛里，诺里斯原本表现惊人，有望冲击杆位。但是Q3开始后，在赛道上做计时的英国小将，在Eau Rouge高速行驶中失控，赛车撞上左侧护栏后反弹，最终在右侧的护栏边停下。

庆幸的是，诺里斯在承受了相当大的撞击后并无大碍，尽管谨慎起见，他被送到当地的医院进行了X光扫描，检查他的左手肘腕。好在，医生和国际汽联的医疗代表都对迈凯伦车手的状况感到满意，同意他在今天比赛。

诺里斯原本因为Q3里没有成绩而位列第十，虽然瓦尔特利·博塔斯因为匈牙利的事故被罚退后五位，但是迈凯伦在对赛车进行检查后，不得不更换变速箱，意味着他也需要退后五个发车位置。而根据发车区的排序规则，他最终会从第14位开始比赛。

排位赛Q3在暂停了40多分钟后恢复进行。而诺里斯在做救护车前往医院的路上，观看了杆位的争夺。他为同胞、威廉姆斯的乔治·拉塞尔令人惊讶地拿到第二名叫好。

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