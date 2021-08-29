诺里斯退后五位发车
在斯帕排位赛里发生大撞车的兰多·诺里斯，虽然被准许参加比利时大奖赛，但因为更换变速箱而退后五位发车。
雨中的排位赛里，诺里斯原本表现惊人，有望冲击杆位。但是Q3开始后，在赛道上做计时的英国小将，在Eau Rouge高速行驶中失控，赛车撞上左侧护栏后反弹，最终在右侧的护栏边停下。
庆幸的是，诺里斯在承受了相当大的撞击后并无大碍，尽管谨慎起见，他被送到当地的医院进行了X光扫描，检查他的左手肘腕。好在，医生和国际汽联的医疗代表都对迈凯伦车手的状况感到满意，同意他在今天比赛。
诺里斯原本因为Q3里没有成绩而位列第十，虽然瓦尔特利·博塔斯因为匈牙利的事故被罚退后五位，但是迈凯伦在对赛车进行检查后，不得不更换变速箱，意味着他也需要退后五个发车位置。而根据发车区的排序规则，他最终会从第14位开始比赛。
排位赛Q3在暂停了40多分钟后恢复进行。而诺里斯在做救护车前往医院的路上，观看了杆位的争夺。他为同胞、威廉姆斯的乔治·拉塞尔令人惊讶地拿到第二名叫好。
shares
comments
Load comments
诺里斯退后五位发车
shares
comments
Trending
比利时大奖赛排位赛：维斯塔潘在雨战中打碎拉塞尔首杆希望
2021年8月28日
比利时大奖赛FP3：维斯塔潘雨地最快，领先汉密尔顿一秒
2021年8月28日
F1公布2021赛季最新剩余赛程计划
2021年8月28日
2021年6月16日
壳牌：塞恩斯问答时间
《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片
2023年F1工资帽新规详解
2020年11月11日
《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻
载入语音播放