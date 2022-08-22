诺里斯认为与迈凯伦签下长期F1合约能更好地平衡工作与生活

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诺里斯于2019年在迈凯伦完成了他的F1首秀，并凭借他在过去四个赛季中令人印象深刻的表现，巩固了他在车队未来计划中的核心地位。

这位英国车手在今年年初获得了一份新的长期合同，将一直持续到2025赛季结束，充分体现了迈凯伦对于他的信心。

诺里斯认为，签订了长期合约“绝对减轻了压力”，确保他“不会过度思考”自己的未来，并且在迈凯伦扩充沃金基地时，给他“一些值得期待的东西”。

“这并不是说现在一切都不好，但是一个新风洞和我们与团队一起开发的某些其他项目——希望能在2024年和2025年前给我们带来更好的表现，我也期待着那些时候，”诺里斯在夏休前接受 Motorsport.com 采访时说。

“我们可能还无法出去就能赢，但我想说服自己，这肯定会帮助我们朝着这个方向前进。作为一个团队，我们做了很多好事，我看到我们有时比一些顶级车队做得更好。只是有时，你没有能把这种水平表现出来的赛车，如果这合理的话。我很高兴。我也觉得我长期在这里效力，是做了一个很好的决定。我很享受，这对我来说是最重要的事情。我仍然会每年对看到未来会怎样感到兴奋，因为对几年后我们能走到哪里，我几乎越来越乐观。”

Lando Norris, McLaren Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

诺里斯此前公开谈论过他在F1职业生涯早期遇上过心理健康难题，曾对自己的能力和在发车区上的地位充满自我怀疑。

但随着诺里斯继续在赛道上取得成功，他更加活跃地涉猎赛道外利益的开发，例如推出他的游戏和服装品牌Quadrant。

诺里斯表示，感觉到“在F1中地位更牢固肯定会有很大的不同”，让他在工作和生活之间取得更好的平衡，这意味着他“在赛道上更快乐，同时个人生活与赛道分开”。

“现在我感觉自信多了，”诺里斯说。“我觉得自己表现得很好，我会在需要拿出成绩的时候拿出成绩。我在赛道上很自信。但我也能过上好日子，当我远离F1的时候可以放松，不会想着‘下次我要做什么，因为我在这里表现很糟糕”之类，而几年前我会比较多地这么想。你会想，‘为什么我在那里做得不好？为什么我在那个位置上做得不够好？'只是不断地想它。你觉得你不能放松下来。而现在，我觉得我已经得到了F1，我尽自己的全力，有效地完成自己工作。这样我就可以把生活和比赛分开。”

翻译/Holiday