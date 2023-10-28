诺里斯表示：迈凯伦已经“错过”了2023赛季最佳获胜机会

上周日的美国大奖赛里，诺里斯在发车后超越了法拉利的查尔斯·莱克勒克，领跑了前半程。但他无力阻止红牛的马克斯·维斯塔潘赢得第15个赛季的胜利，并在最后阶段被梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿超过。

之后，当汉密尔顿因为底板过度磨损被取消成绩，诺里斯递补获得第二名，使得迈凯伦的英国车手在过去四场比赛的三场中获得第二名。

虽然诺里斯表示，鉴于迈凯伦取得的进步，周日“对我们来说仍是美好的一天”，但他觉得他在2023年拿到首个大奖赛胜利的最佳机会已经过去。

“我认为我们最好的机会已经过去了吗？我会说，’是的‘，”诺里斯说。“我认为卡塔尔是我们赢得比赛的最佳机会。我错过了那个。我不想说’不‘，我也不会说’永远不‘。我认为目前剩下的赛道里没有超高速，像铃鹿类型、卡塔尔类型这些我们擅长的赛道。”

他补充说：“我认为接下来没有适合我们的好机会。我认为我们最佳的时机已经错过了。我只是希望我们能取得好成绩，我认为我们仍然可以争夺领奖台，但这些对手对我来说太快了。”

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lando Norris, McLaren, 3rd position, on the podium

诺里斯认为迈凯伦的致命弱点持续表现在低速弯上，这可能会在墨西哥、巴西、拉斯维加斯和阿布扎比的所有剩余四场比赛中带来不利影响。

“如果你看看GPS，它显示了我们在慢速（区域）表现有多糟糕，我并不期待巴西场，”他解释说。“我认为我们在那里会感到非常z糟糕。拉斯维加斯和阿布扎

诺里斯在奥斯汀11号弯的挣扎有目共睹，第25圈他的左前轮锁死，将领先位置让给了维斯塔潘。

根据迈凯伦领队德雷亚·斯戴拉的说法，慢速的左弯进一步证明这支英国车队在低速路段的困境尚未得到解决，现在不得不等到2024年的赛车。

“从赛车性能的角度来看，刹车进11号弯，和从11号弯加速出弯是最有问题的阶段，”他解释道。“这并不奇怪，在这两个非常低速的弯道上这与颠簸、制动和牵引力有关。我们已经说过，我们知道赛赛车表现不佳。研发中已经对此进行了处理，但本赛季没有机会扭转这种局面，来修复这个问题。”

翻译/Holiday