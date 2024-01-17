诺里斯：与维斯塔潘对抗时需理性思考，而非考虑友谊

诺里斯与维斯塔潘私交甚笃。上赛季后半段，随着迈凯伦竞争力“起飞”，他发现自己有时会与这位红牛对手争夺位置。

但有时他所采取的方式，看似会让维斯塔潘非常轻松地超车，而非对他严防死守。这一做法也引发了外界的一些质疑。尤其当他在与刘易斯·汉密尔顿等其他车手对抗时显得更“卖力”时，英国小将也被质疑，他对待维斯塔潘有所不同是因为俩人是好友。

诺里斯意识到了这些批评，但他坚持表示，任何人把他对维斯塔潘的态度与他们的友谊联系起来都是无稽之谈。

反之，英国人表示他对防守战术的选择因车手而异，因为他知道有些争夺中试图强硬地阻挡一些对手并无好处。

去年年末与Autosport谈起他的方针时，诺里斯说到：“我认为今年我做得很好的一个方面是解读我所处的情况，知道我要和哪些人对抗，没和哪些人比赛。我知道归根结底这是比赛，不论是在奥斯汀丢失位置给马克斯，还是我以不同的方式抗刘易斯和马克斯，我知道最终我都会把位置输给他们俩。”

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

“这并不是一种糟糕的态度，只是对我所处的情况保持现实和诚实。防守住马克斯的机会基本为零。他的速度太快了，他的轮胎衰竭情况——我不知道今年是否有人看到了，比所有人都要好得多。”

诺里斯很清楚，面对一个你知道会在某个时刻超过你的对手，拼命防守无济于事——并且实际上这还会带来损害，因为轮胎也会因此遭受更多压力。

“和一个有99%机会击败你的人持久战是没有意义的，因为他开着更快的赛车，”诺里斯说道。“当刘易斯（在奥斯汀）超过我时，还有六圈左右。他当时用的是更新的轮胎，所以这或许仍然不是与他竞争的最佳理由，但抵挡住他的可能性比马克斯大得多。“

”如果我和马克斯比赛，我会损耗更多的轮胎，因为他的速度更快。这只会影响我延长那一节的策略，或者只会损害我自己的比赛，而不是从中受益。我认为这只是我在选择自己的战斗时经常发生的案例之一。”

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lando Norris, McLaren, 3rd position, on the podium

诺里斯认为，与其说他与维斯塔潘的友谊令他不想变得超级强硬，不如说事实恰恰相反。

“我会喜欢更强硬、更好的防守吗？”诺里斯表示，“当然。我为什么不呢？我喜欢赛车，这就是我想做的。我不想把位置让给任何人！尤其不让给马克斯！”

“外界太急于武断我为什么不与维斯塔潘较量，”他补充道。“他们会说，‘啊，那是因为他和马克斯是朋友’之类的。但这与此毫无关系。如果有什么区别的话，那就是如果我和一个人是朋友，我会比不是朋友更像打败他。”

翻译/小飞侠