诺里斯的“大师”表现令斯戴拉回想起阿隆索的2012年瓦伦西亚胜利

由于未能排位赛中创造出有竞争力的圈速，诺里斯的发车仅排在第17位。然而这位英国小将在墨西哥城的比赛中一路狂飙，甚至在因为一次时机不当的红旗和一次糟糕的重新起步名次掉落后，依旧奋勇超车，最终收获了第五名。

诺里斯上周日的表现也令迈凯伦车队大为惊叹，斯戴拉因此将英国人的表现与2012年阿隆索——当时俩人共同效力于法拉利——赢得欧洲大奖赛时的最佳表现相提并论。。

“这场比赛让我想起了2012年瓦伦西亚。当时我们从第11位发车，然后我们赢得了比赛，”当被问及诺里斯上周的最佳表现在自己心中的排名时，斯戴拉如是说。

“我们在控制墙上进行了这样的对话。他的赛车工程师威尔·约瑟夫对我说道：‘这是兰多表现最出色的一次！’我回应道：‘威尔，这是有史以来最好的之一！’”

“在墨西哥有这么多超车，如果你昨天读了概况，每个人都说超车是如此困难，同时还要控制引擎的温度，还要用收油滑行的方式驾驶。这令我印象深刻。他是我共事过的车手表现最棒的日子之一。”

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Alex Albon, Williams FW45

不过，由于迈凯伦在墨西哥的表现比预期的更有竞争力，诺里斯和车队都在思考如果在排位赛取得更好名次，比赛会如何发展。

“一方面，我们很高兴看到这样的杰出表现，”斯戴拉补充道，“另一方面，就像兰多在回场圈说的那样，如果我们在周六拿出好的表现，我们原先可以为领奖台而战。我们的速度足以争夺领奖台。”

“我们拥有第二快的赛车，或许可以和刘易斯·汉密尔顿分庭抗礼。这有一点沮丧的成分，但如果你昨天问我，我压根没有想到我们可以超越这么多赛车，”意大利人补充道。

“我宁愿通过这场比赛看到积极的一面，我希望整个车队和所有的车迷都能收到同样的信息。我们在那里了。我们不会放弃。我们很有竞争力，但我们需要在整个比赛周末做得更好。“

诺里斯的队友奥斯卡·皮亚斯特雷则由于和AlphaTauri车手角田裕毅发生碰撞损坏了空气动力学套件，从而未能复制英国人的表现。在最后一节被诺里斯超越后，这位澳大利亚新秀最终跌至第八位。

翻译/小飞侠