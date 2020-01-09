诺里斯有一张改进事项“大列表”

诺里斯的新秀赛季包含了在巴林和奥地利两场表现突出的比赛。他在这两场比赛里获得第六名，位列中游集团最靠前的位置。但是最终，他的赛季被霉运捣毁，他在积分上落后同样表现出色的队友卡洛斯·塞恩斯47分。后者获得了年度第六名，而诺里斯位居第十一位。

根据诺里斯表示，需要进步的关键地方是他的驾驶和对更多地了解迈凯伦赛车，他认为这是塞恩斯在2019年的优势所在。

“我认为有一些大致的事情在一些周末反复出现，当我们参加排位赛的时候，卡洛斯如何做出他的时间、他如何能那么好地适应赛道状况等一切。类似那样的事情，”诺里斯向Motorsport.com表示。

“这个冬天我要攻克的最大的事情之一是我对赛车的认知，它如何工作，不只是如何在过弯时跑得更快或更晚刹车等等。调校和所有那样的事情、如何从整体上提高更多，如何让赛车更适合我，我如何更好地与赛车融合。”

他补充道：“但是接下来我知道也有一些是驾驶方面需要提高的，而每个周末都是类似的事情，我一点点进步，但是还不够。”

“所以到了下个赛季，我可以再次拼凑起来，其他事情也是。我能够在不同的弯角和不同的赛道上使用那鞋不同的技巧。有些事情是重复的，有些事情更多是认知方面和有点综合性的。我认为就我需要努力的方面，我有一张大列表。”

在（2018年）获得F2年度第二名后，诺里斯来到F1之后，他与一群新同事合作。他表示2019年过山车一般的体验让他与自己的团队关系更紧密，也在下个赛季前帮助大家吸收经验。

“我对我取得的进步、我们的进步、我的工程师、我共事的团队感到高兴，并且我认为那让我们为下赛季打下更好的基础，”诺里斯说，“不是我们只关注驾驶，也有很多赛道以外的事情。我们一直试着一边不断创新，一边进步。”

“F1不只是谁驾驶得最好，而是你需要整体战斗力。有的时候需要把精力放在所有不同的地方。（2019）比赛有好有好以及今年所有的事情，但希望能为下赛季，在更重要的时候一切都能准备齐全。”

翻译/七七