诺里斯暗示迈凯伦F1赛车或有“潜在问题”导致发车不利
诺里斯怀疑连续多次无法在发车后将杆位变为领先，可能是迈凯伦赛车有“潜在问题
Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, the McLaren trophy delegate celebrate on the podium
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
兰多·诺里斯在赢得荷兰大奖赛后表示，迈凯伦赛车可能有“潜在问题”，导致他在赞德弗尔特再次起步不佳。
尽管诺里斯最终凭借MCL38赛车强劲的比赛速度，以接近23秒的巨大优势获得了个人第二场胜利，但发车时被同样从第一排开始比赛的马克斯·维斯塔潘超过，暴露了可能是他目前最大的软肋。
事实上，这是诺里斯连续第六次没能在开场圈将杆位转化为领跑，但与前五次的区别在于，在赞德弗尔特启用大升级的迈凯伦赛车长距离优势明显。
本场比赛后，诺里斯在车手年度积分榜上相差依旧领跑的维斯塔潘70分。虽然理论上。英国人在还有9场情况下有机会首次赢得世界冠军，但他必须至少将余下所有比赛胜利收入囊中。这就意味着如果他再次得到杆位的话，必须不能再浪费机会。
当被问及如何解决当前的发车问题时，迈凯伦车手回答说： “不打滑？我的意思是，我们知道该怎么做，我们知道完美的起步需要什么。但我们在这里说的是微小的差距。”
“因为我们（两辆迈凯伦赛车）俩人起步都不好，所以看起来可能有更多潜在的问题，或者有什么地方没达到应有的样子，或者我们明显对某些事情的判断出错得比别人更多。”
“奥斯卡（皮亚斯特雷）是发车最好的手之一。我不如他，但也差不多。我的起步也不差，但没有我们需要的那么好。”
“这又是一场我们几乎输在起跑线上的比赛。今天的情况又与以往不同。就像本周末之前我说的那样，我们需要找到更多一致性。但我们一直在努力，我觉得我们在程序上做得更好了，但显然没有变成正确的事情"。
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