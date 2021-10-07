诺里斯敞开心扉，讲述心理压力

在不久前的俄罗斯大奖赛上，这位迈凯伦车手险些夺得胜利。他表示，尽管在整个职业生涯中，自己一直都是一个面带微笑的快乐形象，但这与他近些年的感受不太一致。他说，在首秀赛季中，他经常怀疑自己能否胜任F1。

诺里斯在ITV的直播节目《This Morning》中解释道，车手的幕后经历与车迷所想象的有天壤之别。

"我认为，人们看电视的时候，并不能想象到车手的经历，"他说道。"这有点羞耻，但现在通过更多的节目，车迷能够看到车手的幕后情况，看到他们必须面对的压力和紧张。

"特别是像我这样的年轻车手，19岁就进入F1，会有很高的关注度。所以，我花了很大力气在处理这些事情上。"

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诺里斯说，为了确保自己不搞砸F1的首秀机会，他承受了巨大的压力。

"（那时的）感受就是我不知道接下来会是什么？"他说，"如果出了问题，如果我不能参加下一场阶段并且好好发挥，怎么办？

"结果会是什么？如果我不能参赛，下赛季还能留在F1吗？如果很多事情我都做不好，那我还能做什么？

"（当时）会有这些想法，所以经常感到沮丧。如果有一个周末我表现得不好，我就会觉得我不够好，诸如此类的。”

"在整个赛季中，压力不断地积累。而且还有社交媒体，它对我造成了巨大伤害。"

诺里斯表示，迈凯伦团队的支持，再加上心理健康慈善机构Mind的帮助，他现在的心理状态已经好很多了。

"我们与Mind合作，这对我帮助很大。Mind还帮助了迈凯伦的很多同事和世界上的很多人。"他说道。

"通过跟迈凯伦的团队、跟我信任的朋友，以及跟Mind交流，我现在好多了。我更快乐了，也可以享受比赛了。"

继迈凯伦在蒙扎的胜利和他自己在俄罗斯的杆位后，诺里斯本周末将在土耳其比赛。

但他也说，车队正在控制期望值，因为他们很清楚，目前迈凯伦仍然不拥有能与所有赛道上的速度标杆，即梅赛德斯和红牛，向抗衡的赛车。

"当然，眼下人们会对我们有很高的期望值，因为在蒙扎我们实现了1-2名完赛，而上周末我获得了杆位，并且几乎赢得了比赛。

"所以很多人都在期待惊喜。但是，我们必须在一定程度上打消他们的念头，因为现实中我们还没有梅赛德斯和红牛那么快，这两支车队目前还是领先的。我们还有很多工作要做，但任何一场比赛都会是一个机会。"

翻译/Chloe