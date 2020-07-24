匈牙利大奖赛结束后，这位年轻的英国车手因为他帮助车队拆卸赛车的照片被发布在社交媒体上而引起了轰动。

但由于2020年赛程紧凑，诺里斯解释说这并非一次“心血来潮”，而是希望经常以这种方式来帮助他的车队。

“我喜欢花时间和机械师以及工程师一起工作，”英国人在接受个别媒体的视频连线采访时表示， “从加盟迈凯伦以来，我就一直在尝试这些事，试图让自己更融入车队，与机械师合作，更好地了解彼此。”

“我认为了解他们和促进我们的团队氛围是非常重要的。我很喜欢这么做。这很有趣，一般我回去唯一能做的事情就是躺在床上看Netflix。但相比较而言，我更愿意拆卸赛车。”

诺里斯表示，他从2018年第一次代表迈凯伦参加练习开始，便一直在周日的晚上为车队“打下手”。不过他表示，此前车队之外没有人注意到这一点，因为他觉得没有必要公开这件事。

“这样的事情我以前就干过好几次，但我觉得没有必要把它放在社交媒体上，”他说道。

“这是我从开卡丁车开始就一直做的事情，我以前和我的工程师一起。过去我们总是不得不在赛后清洁所有的卡丁车、链条防护装置、空气箱和大多数东西。这是我一直很喜欢做的事情。

“当我还是个孩子的时候，我就喜欢做这些事情，比如把东西拆开等等。从卡丁车到F1，我都是这么做的。但我觉得在F1中，这有点不同，尽管我从2018年就开始这么做了。

“所以当我参加第一次自由练习的时候，比如在美国、日本、墨西哥和阿布扎比，我有时会这样做。我并不是每次都这么做，但当我的航班是在周一的时候，我显然更经常这么做。”

除了享受与他的赛车近距离接触，诺里斯觉得与他的团队如此紧密的合作也有好处，并且帮助减轻了一些机械师的负担。

“这太酷了，”他说，“谁不想去拆开一辆F1赛车，去探索一下它以及同机械师一起工作？”这很有趣。你会学到一些新的东西，只是需要更多的动手操作。

“这对车队也有好处。我们一起工作对我和我的机械师都有好处。我帮助他们，这使他们的工作容易得多。他们刚刚完成了整个周末的比赛，并且已经连续工作了三周。我想我可以帮助他们，让他们更轻松一点。”

“我之所以选择这样做，并不是因为我们已经连续比赛三周了，而是因为我以前已经做过好几次了。更重要的是不管怎样我都想要帮助他们。我很享受有时间和他们在一起。我们常常会一起欢笑，讲一些有趣的笑话。”

翻译/小飞侠