在上周日波尔蒂芒的比赛中，诺里斯在比赛伊始曾一度追至第三。在第18圈与斯特罗尔发生碰撞前，英国小将也一直是积分的有力争夺者。

事发时，斯特罗尔原本看似企图从1号弯外线超越诺里斯，并且当时加拿大人的四轮几乎都上了路肩。但他突然转向了弯心，撞上了跑在内侧的诺里斯。

撞车后，诺里斯不得不立即返回维修站进行维修，大好的比赛形势被毁。而斯特罗尔也因造成事故被罚时5秒。

此后，又不幸遭遇爆胎的诺里斯最终以第十三名结束了比赛。斯特罗尔则由于逾越赛道界线收到了又一张5秒的罚单，名次跌落至最后，最终在比赛剩余15圈时退赛。

赛后谈及这起碰撞时，诺里斯表达了对于斯特罗尔行为的困惑，以及在周五练习赛中因类似的超车动作与马克斯·维斯塔潘发生碰撞后，为何他再次“重蹈覆辙”。

“我真的不知道他在干嘛，”诺里斯说道。“我不知道他到底在哪里。他去到了左侧，这让我很吃惊，因为他本来可以从内线轻易地通过。我本来稳稳地跑在另半边，但他在半路突然就往里转了。”

“他显然没有从周五学到什么，或者说他看似从来就没有从自己的行为中吸取任何教训。这种情况经常发生，所以我要确保我离得远远的。”

诺里斯表示由于赛车受损，事发后自己的目标仅仅是继续比赛。但倘若没有撞车，自己本有望带回积分。

“很多比赛我都是靠自己，”诺里斯表示。“一开始大风让我们很挣扎，但后来我又爆胎了，意味着我在二停阶段不得不再次进站。”

“最后一节，我们的速度很快，节奏也很不错，但距离我们本该达到的位置太远了。这令人遗憾，今天我们本可以获得一些积分，但结果泡汤了。”

翻译/小飞侠

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