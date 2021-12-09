诺里斯：愚蠢的”红旗换胎规则必须被改变

迈凯伦车手原本在沙特阿拉伯大奖赛的早期阶段排名第六。在米克·舒马赫的事故引发安全车后，英国人利用这一机会进行了进站。

结果他比前方同样进站的车手损失了更多，并在另一些车手没进站的情况下落到了第14名。

然而，当红旗出现时，任何战术优势都失效了，因为任何未进站的车手都被允许在比赛恢复前更换轮胎。诺里斯在上赛季的意大利和托斯卡纳大奖赛也都曾遭遇过类似的命运。

“这种情况发生过几次，就像去年在蒙扎就很明显，你只是得到了一次免费的进站，但这毁了我们的比赛，”诺里斯表示，“在穆杰罗我们的比赛同样被毁了，这里也是一样。当然，我总是处于不利的一方，所以这对我来说可能比任何人都更糟糕，但我认为这是一个非常不公平的规则，应该被取缔。”

“我认为他们应该把它改成一次强制性进站，必须使用两套不同的轮胎，那么我认为这是可以接受的。但说实话，这毁了一切。你费了那么大的劲才取得这一位置，但却因为一些愚蠢的规则而前功尽弃。”

同时诺里斯透露，此前他已经和国际汽联赛事总监迈克尔·马西在车手通气会上探讨过此事。

“在第一次和第二次发生的时候，我已经提过了。我可以说我需要说的，或者我想说的，或者我相信的，但我没办法撰写规则。”

“很明显，从电视的角度来看，这让比赛变得激动人心，所以如果这是他们想要关注的，他们想要保持较高的收视率，那么当然就会保留它。但从我的角度来看，我认为这会毁掉比赛，毁掉你为此付出的努力。”

Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

诺里斯一路猛追后以第十名完赛。这一成绩与他在最近的三场比赛所取得的两个第十和一个第九的成绩相仿。

“这太糟糕了，因为我认为我们应该得到更多，我们已经做的比呈现的结果好得多，”当被Motorsport.com问及近期的表现时，英国人回应道。

“当然，我在那里犯了一些错误，我必须承认，就像在巴西那样。但在卡塔尔和这里，我们应该得到一些不错的分数。”

“这两次我们在车队总分上都应该超过法拉利，至少可以追回一些分数。也许这不会改变最终的结果，但我们应该比现在接近得更多。”

“只是由于环境，由于规则，以及几周前我们遭遇了爆胎，无论我们有多努力或多快，我们都无能为力。所以这糟透了。”

翻译/小飞侠