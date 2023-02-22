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诺里斯希望迈凯伦F1赛车表现更好，而非追求终极性能

F1车手兰多·诺里斯推动他的迈凯伦车队使MCL60赛车相比前款赛车“总体上更好驾驶”，而不是纯粹追求“最快的赛车”。

Matt Kew
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诺里斯希望迈凯伦F1赛车表现更好，而非追求终极性能
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诺里斯告诉Autosport，前队友丹尼尔·里卡多在2022年初更顺畅地适应了新一代地面效应的赛车。这位英国人补充说，他被迫大幅改变驾驶风格，以适应去年的MCL36，但巴林测试中的刹车冷却问题严重限制了他的测试里程。

诺里斯承认，他用了2022赛季三分之一时间才真正感到有信心在车里推进，并造赛季的其余时间里继续根据自己的意见微调赛车。因此，他向他的团队施加了压力以使MCL60赛车能更好地驾驶，并提供更连贯的转弯平衡，而不是追求终极性能。

在上周一的新车发布会上，他解释说：“从去年到今年，我这边肯定有更多的推动，不仅仅是试图制造最好的赛车或最快的赛车。”  

“我相信，为了让我们取得最大的进步，我们需要尝试改变一些更基本的事情——我认为作为一个集体，这是过去三四年我成为迈凯伦成员以来我们一直挣扎的事情。这是我上个赛季非常努力推动的事情，这些小事情总是在每辆不同赛车上出现。”

“无论是上个时代的赛车还是（地面效应）赛车，都有一些非常相似的东西，而这些东西我们无法理解或改变很多。”

“就我而言，我只想弄清楚这些事情并解决，不仅能拥有一辆速度快的赛车或之类的，而且拥有一辆总体上更适合驾驶并能解锁不同平衡的赛车。”

Lando Norris, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

诺里斯在去年的阿布扎比大奖赛上接受Autosport独家采访时，阐述了他对2022年赛车表现的挫折感，他透露说：“我真的在各方面都在挣扎。”

“总体上的转向——你不得不驾驶赛车的方式几乎与我想驾驶赛车的方式完全相反。我不得不适应和改变我的驾驶风格。过每个弯都在失控的边缘。”

“不可能在每场排位赛和每场比赛中的每一圈都能够保持平衡不失控。我难以找到极限。我挣扎着适应如何在每个弯都要以不同的方式来过。每个弯角都不一样......如果（这辆赛车是为了适合我而设计的），他们在实现这一目标方面做得很糟糕！”

翻译/Holiday

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