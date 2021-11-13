诺里斯已与MotoGP传奇罗西讨论过一起比赛

本周末的瓦伦西亚大奖赛将是罗西的最后一场MotoGP大奖赛。这位意大利传奇车手26年辉煌的摩托车大奖赛生涯即将正式落下帷幕。

诺里斯毫不掩饰自己对这位九届大奖赛时代摩托车总冠军的欣赏，并在自己的头盔设计中以意大利人标志性的日月设计作为基础。

俩人相识于2019年的MotoGP英国大奖赛上。本周四，诺里斯在巴西F1大奖赛前透露，他给罗西发送了一条有关他退役的“由衷的短信”，并与意大利人定期保持着联系。

“昨晚他给我发了一条短信，因为他即将迎来职业生涯的最后一场比赛了，”诺里斯说道。

当被问及信息的内容时，英国人回答道：“那只是在他迎来最后一个比赛周末前，我给他发的一条消息的后续。”

“那是一条小小的发自内心的消息，说我会想念他在MotoGP大奖赛中的表现，并祝贺他取得的所有成就等等。我们偶尔会聊天。还想着一起做点什么，比如一同比赛。”

“他会参加一些GT比赛，比如阿布扎12小时或类似的，所以他仍然喜欢赛车，他喜欢的不仅仅是摩托车，他也喜欢赛车。也许他会有更多时间来看F1比赛或其他什么，然后还有我们想要一起尝试做些事情的计划。希望这可以实现。”

#46 Monster VR46 Kessel Ferrari 488 GT3: Valentino Rossi, Luca Marini, Alessio Salucci Photo by: Fotospeedy

2022年，罗西将继续参加比赛，目标是进入GT赛事。但除了明年1月将参加海湾12小时的比赛之外，他还未明确透露自己的四轮赛车计划。

在谈到罗西的退役时，诺里斯透露，如果没有这位意大利人，他就不会有成为一名赛车手的雄心壮志。

“这是令人伤心的时刻。我会想念他的。我仍然会尽可能多地去看MotoGP的比赛，”诺里斯补充道。 “他是我从四、五、六岁时就开始关注的车手，他让我喜欢上了赛车，让我第一次骑上了摩托车。”

“是的，他是我敬仰的人，是他帮助我取得了今天的成就，因为如果没有看他，我成为一名赛车手的雄心壮志可能不会这么高。我会想念他的。我很幸运能在银石的一场比赛中见到他，还能去看MotoGP的比赛。”

“我会想念他在MotoGP的日子。我想不止是我。我认为成千上万支持他的车迷，F1和围场里的人们也会想念他，想念他的个性，因为我认为这是他最棒的地方之一。那就是他的为人，他在人群和车迷中的人格魅力。”

“他对每个人都有时间，所以我认为他是一个特别的人，肯定会被想念。”

翻译/小飞侠