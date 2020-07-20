诺里斯：工程师、机械师在密集赛程下更需照顾

周日的比赛中，诺里斯名列第13位，本赛季第一次没有进入积分区。赛后，当围场里众多车手很快离开赛道，20岁的英国人却留了下来，还换上撤场的反光工作服，戴上口罩和手套，一起帮助拆解已经完成车检的自己的赛车。

亨格罗林比赛的结束，意味着因新冠肺炎疫情而推迟开始的2020赛季完成了第一次艰苦的三连赛。虽然诺里斯在第二场奥地利的比赛期间感到背部不适，但是他认为与车队的其他成员相比，车手在连续作战期间的消耗相对是最少的。

上周六的排位赛后，当被Motorsport.com问到如何在密集的赛程中避免身心俱疲时，这位迈凯伦车手回答说：“我们去年没有‘三连赛’，但是前一年有。

“说实话，对于车手来说，还不错。在某些方面，与机械师对赛车进行作业、打造以及管理和工程师在赛道上所花费的时间相比，我们驾驶赛车实际上是在赛道上工作量最少的。”

虽然诺里斯在斯蒂里亚大奖赛的最后两圈里再现神勇时刻，连续超过三辆赛车，但是那个周末里他在周五和周六都感到明显的背部不适。

赛后，他回到英国——保持在自己的“社交圈子”里——进行了身体检查，初步诊断结果是长期没有驾驶赛车后连续比赛所致。而在匈牙利期间，他感觉身体好了很多。

不过在诺里斯看来，真正需要悉心照顾的是工作更多、时间更长的机械师和工程师，因为他们的健康状况将影响车队的比赛成绩。

“坦白说，无论是对我们还是对我来说，我觉得自己足够胜任出去比赛，并且在比赛后没有完全消耗精力，也没觉得要很久才能恢复，”英国人继续说道，“所以从我这边来讲，我并不担心。”

“但说实话，对于工程师和机械师而言，要艰难得多，因为他们花在赛道上工作和旅行方面的时间都是最多的。是的，更需要照顾的是他们并使他们保持良好状态。

“尤其是那些负责进站等工作的机械师们，他们对表现也有很大的影响。他们也是让我们——能够让我们做出超车的人，如果你完成出色的进站，就能够提升排名之类的。

“因此，要使所有人保持最佳状态。对我来说，我很好，但是对于他们来说，这更是一个问题，我试着努力照顾他们，并使他们保持最佳状态。”

前三场比赛结束后，F1将休息一个周末，在7月底开启第二轮“三连赛”：连续两个周末在银石比赛，随后立即前往西班牙巴塞罗那。在那之后，间隔一个周末，再进行斯帕-蒙扎-穆杰罗的连续作战。